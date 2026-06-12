Sabe qual é o mamífero mais traficado do mundo? Conheça a história de Stevie

Numa caixa de cartão perfurada e com apenas uma folha de repolho estava um pangolim bebé. Era Stevie. Este é um cenário comum nas operações de resgate nos países do continente africano, de onde são oriundos 97% dos mamíferos apreendidos na China, revela o relatório Estado de Conservação, Comércio e Esforços de Fiscalização para Pangolim, da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção - CITES, sigla em inglês. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O pequeno mamífero foi resgatado por um agente do Serviço de Polícia da África do Sul (SAPS), Steven Koen — que lhe deu nome. O salvamento, que levou à detenção e prisão do traficante, aconteceu durante uma operação conjunta da Unidade de Combate ao Roubo de Gado e Espécies Ameaçadas da SAPS e do Grupo de Trabalho Africano para o Pangolim, em 2021. Stevie pesava apenas 2,6 kg, estava desidratado e com fome, mas sem ferimentos — outra observação muito pouco comum nos casos de tráfico.

Assustado e defensivo, o jovem pangolim foi levado para o Hospital Veterinário de Animais Selvagens de Joanesburgo. Ali, Kelsey Skinner foi a veterinária que se encarregou dos cuidados do animal. Dada a prematura idade de Stevie, que ainda devia mamar, a veterinária alimentou-o com fórmula infantil à base de leite para gatos, uma história que conta na BBC. Refeição preferida: formigas Os pangolins, naturais de África e da Ásia, são mamíferos terrestres noturnos que se alimentam principalmente de formigas e térmitas. Por esta razão, mais tarde, Skinner teve de ajudar o animal a encontrar alimento de uma forma natural, uma das etapas do complexo processo de reabilitação desta espécie. O processo de reabilitação dos pangolins é essencial para salvar esta espécie em vias de extinção. Estes animais, quando encontrados num contexto de cativeiro, são difíceis de reabilitar não só pela sua dieta específica e difícil de replicar — um pangolim pode comer até 200 mil formigas por dia — mas também por fatores psicológicos associados ao cativeiro, como o stress extremo. O pangolim é um animal muito tímido e possui um sistema extremamente defensivo, quando se sente ameaçado enrola-se numa bola protegida pelas escamas duras. No caso de Stevie, quando foi capturado, as suas escamas eram ainda muito moles e não o podiam proteger de predadores ou de outros ataques. Sem a reabilitação médica, a probabilidade de um pangolim sobreviver, quando solto, é mínima. Durante este processo, Stevie era levado a passear todos os dias antes do amanhecer, pela médica, que o ajudava a encontrar comida, pois com a sua idade, o pangolim já deveria estar a fazer isso com a mãe na natureza. Aos seis meses, Stevie foi desmamado e começou a ficar mais forte. Aos nove meses pesava 6 kg e foi transferido para o local onde viria a ser solto, a Reserva de Caça Privada Manyoni, em Zululândia, na África do Sul.