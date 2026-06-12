Terminal de aeroporto de Hamburgo evacuado por falha de segurança

O terminal do aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, foi evacuado esta sexta-feira, devido a uma falha de segurança.

A medida das autoridades está a provocar atrasos nas partidas, mas as chegadas estão a decorrer dentro da normalidade, segundo a Reuters.

Há a expectativa que haja voos cancelados ao longo do dia, de acordo com um porta-voz do aeroporto.

Em causa, estará uma falha de segurança na sequência de um homem premir um botão de emergência no terminal, obtendo assim acesso a uma área não-autorizada.

Todos os passageiros presentes no aeroporto vão ter de voltar a ser revistados e escrutinados pela segurança no terreno.