- Noticiário das 11h
- 12 jun, 2026
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Terminal de aeroporto de Hamburgo evacuado por falha de segurança
12 jun, 2026 - 10:46 • João Malheiro
Todos os passageiros presentes no aeroporto vão ter de voltar a ser revistados.
O terminal do aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, foi evacuado esta sexta-feira, devido a uma falha de segurança.
A medida das autoridades está a provocar atrasos nas partidas, mas as chegadas estão a decorrer dentro da normalidade, segundo a Reuters.
Há a expectativa que haja voos cancelados ao longo do dia, de acordo com um porta-voz do aeroporto.
Em causa, estará uma falha de segurança na sequência de um homem premir um botão de emergência no terminal, obtendo assim acesso a uma área não-autorizada.
Todos os passageiros presentes no aeroporto vão ter de voltar a ser revistados e escrutinados pela segurança no terreno.
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