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Terminal de aeroporto de Hamburgo evacuado por falha de segurança

12 jun, 2026 - 10:46 • João Malheiro

Todos os passageiros presentes no aeroporto vão ter de voltar a ser revistados.

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O terminal do aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, foi evacuado esta sexta-feira, devido a uma falha de segurança.

A medida das autoridades está a provocar atrasos nas partidas, mas as chegadas estão a decorrer dentro da normalidade, segundo a Reuters.

Há a expectativa que haja voos cancelados ao longo do dia, de acordo com um porta-voz do aeroporto.

Em causa, estará uma falha de segurança na sequência de um homem premir um botão de emergência no terminal, obtendo assim acesso a uma área não-autorizada.

Todos os passageiros presentes no aeroporto vão ter de voltar a ser revistados e escrutinados pela segurança no terreno.

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