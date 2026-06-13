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Irão: Funeral de Ali Khamenei começa em 4 de julho

13 jun, 2026 - 12:14 • Redação com Reuters

Sepultamento marcado para 9 de julho.

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O Irão anunciou este sábado que o funeral do falecido Líder Supremo, Ali Khamenei, começará em 4 de julho, estando o sepultamento marcado para 9 de julho, na cidade de Mashhad, no nordeste do país, em 9 de julho, informou a mídia estatal neste sábado.

Khamenei foi morto em ataques israelenses e americanos contra o Irão em fevereiro. A sua morte marcou o fim de mais de três décadas à frente da República Islâmica.

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