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- 13 jun, 2026
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Itália
Milhares marcham em Roma em manifestações contra e a favor da imigração
13 jun, 2026 - 20:37 • Lusa
Tema da imigração continua a ser um ponto sensível na coligação liderada pela primeira-ministra Giorgia Meloni.
Dezenas de milhares de pessoas marcharam este sábado pelas ruas de Roma em manifestações rivais contra e a favor da imigração, após uma iniciativa popular de extrema-direita que propõe medidas contra migrantes ter reunido apoio suficiente para ser levada ao parlamento.
A petição, intitulada "Remigração e Reconquista", ultrapassou as 50 mil assinaturas exigidas para obrigar à discussão parlamentar, levando para o debate político o conceito, até aqui marginal, de "remigração". Ainda não foi marcada data para votação.
A proposta, promovida por grupos da direita radical, prevê medidas dirigidas a estrangeiros, incluindo retornos coercivos, incentivos à saída da Itália e políticas mais amplas que críticos consideram poder afetar também residentes legais.
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Na marcha contra a imigração, vários milhares de participantes oriundos de diferentes regiões do país concentraram-se no centro da capital italiana, onde entoaram o hino nacional. Em vários momentos alguns manifestantes fizeram a saudação fascista e gritaram "Duce! Duce!", referência ao antigo ditador Benito Mussolini, que liderou a Itália entre 1922 e 1943.
Em paralelo, uma manifestação pró-imigração reuniu dezenas de milhares de pessoas em outra zona da cidade ao final da tarde. A iniciativa contou com a participação de organizações de esquerda e sindicatos, tendo alguns participantes exibido bandeiras palestinianas.
As autoridades mobilizaram um dispositivo policial significativo para impedir o contacto entre os dois protestos. Não foram registados incidentes.
O tema da imigração continua a ser um ponto sensível na coligação liderada pela primeira-ministra Giorgia Meloni. Enquanto A Liga, partido anti-migração, apoiou a abertura do debate, o partido Irmãos de Itália, de Meloni, e os seus aliados centristas têm-se mostrado mais cautelosos em apoiar uma proposta associada a círculos extremistas, face a receios legais e a divisões internas.
Críticos, incluindo partidos da oposição e juristas, argumentam que a proposta poderá violar princípios constitucionais e normas internacionais de não-discriminação, ao visar pessoas com base na origem étnica, incluindo cidadãos naturalizados e descendentes.
A polémica surge num contexto em que o executivo italiano prossegue, em paralelo, uma política de reforço da imigração legal, com a aprovação de um plano plurianual para a entrada de centenas de milhares de trabalhadores de países fora da União Europeia para colmatar carências no mercado laboral.
As manifestações ocorreram um dia após a entrada em vigor de novas regras da União Europeia que regulam a forma como cada um dos 27 Estados-Membros do bloco irá lidar com a migração irregular e pedidos de asilo.
O Pacto Europeu para a Migração e Asilo resulta de vários anos de negociações e representa uma reforma profunda do sistema anterior, frequentemente criticado por ineficácia e por ter sido um dos principais temas explorados por partidos de extrema-direita.
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