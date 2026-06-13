Milhares marcham em Roma em manifestações contra e a favor da imigração

Dezenas de milhares de pessoas marcharam este sábado pelas ruas de Roma em manifestações rivais contra e a favor da imigração, após uma iniciativa popular de extrema-direita que propõe medidas contra migrantes ter reunido apoio suficiente para ser levada ao parlamento.

A petição, intitulada "Remigração e Reconquista", ultrapassou as 50 mil assinaturas exigidas para obrigar à discussão parlamentar, levando para o debate político o conceito, até aqui marginal, de "remigração". Ainda não foi marcada data para votação.

A proposta, promovida por grupos da direita radical, prevê medidas dirigidas a estrangeiros, incluindo retornos coercivos, incentivos à saída da Itália e políticas mais amplas que críticos consideram poder afetar também residentes legais.

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Na marcha contra a imigração, vários milhares de participantes oriundos de diferentes regiões do país concentraram-se no centro da capital italiana, onde entoaram o hino nacional. Em vários momentos alguns manifestantes fizeram a saudação fascista e gritaram "Duce! Duce!", referência ao antigo ditador Benito Mussolini, que liderou a Itália entre 1922 e 1943.

Em paralelo, uma manifestação pró-imigração reuniu dezenas de milhares de pessoas em outra zona da cidade ao final da tarde. A iniciativa contou com a participação de organizações de esquerda e sindicatos, tendo alguns participantes exibido bandeiras palestinianas.

As autoridades mobilizaram um dispositivo policial significativo para impedir o contacto entre os dois protestos. Não foram registados incidentes.