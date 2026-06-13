Nome de Donald Trump começou a ser removido do Kennedy Center

O nome de Donald Trump começou a ser removido na madrugada deste sábado da fachada do Kennedy Center, em Washington.

Os trabalhos de remoção iniciaram-se poucas horas depois do prazo estipulado pelo tribunal.

Os andaimes começaram a ser montados na sexta-feira, mas o Kennedy Center solicitou a prorrogação do prazo até às 12h00 deste sábado.

Dezenas de pessoas passaram horas no local, a tirar fotografias e gritando algumas palavras de ordem de apoio à decisão

Entre os presentes, estava a deputada democrata do Ohio Joyce Beatty, que interpôs uma ação judicial para remover o nome de Trump do edifício.

O Kennedy Center retirou o nome de Donald Trump do seu site na segunda-feira, mas ainda não o tinha tirado do edifício.

O juiz tinha ordenado, a 29 de maio, ao conselho de administração daquela sala de espetáculos que removesse, no prazo de duas semanas, qualquer referência "ao presidente Trump ou a qualquer pessoa que não fosse o presidente Kennedy" no próprio edifício, no site do Kennedy Center ou em qualquer marca registada.