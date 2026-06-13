Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 13 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Nome de Donald Trump começou a ser removido do Kennedy Center

13 jun, 2026 - 14:00 • Redação com agências

Os trabalhos de remoção iniciaram-se poucas horas depois do prazo estipulado pelo tribunal.

A+ / A-
Foto: Matt Kaminsky/EPA
Foto: Matt Kaminsky/EPA
Foto: Matt Kaminsky/EPA
Foto: Matt Kaminsky/EPA
Foto: Matt Kaminsky/EPA
Foto: Matt Kaminsky/EPA

O nome de Donald Trump começou a ser removido na madrugada deste sábado da fachada do Kennedy Center, em Washington.

Os trabalhos de remoção iniciaram-se poucas horas depois do prazo estipulado pelo tribunal.

Os andaimes começaram a ser montados na sexta-feira, mas o Kennedy Center solicitou a prorrogação do prazo até às 12h00 deste sábado.

Dezenas de pessoas passaram horas no local, a tirar fotografias e gritando algumas palavras de ordem de apoio à decisão

Entre os presentes, estava a deputada democrata do Ohio Joyce Beatty, que interpôs uma ação judicial para remover o nome de Trump do edifício.

O Kennedy Center retirou o nome de Donald Trump do seu site na segunda-feira, mas ainda não o tinha tirado do edifício.

O juiz tinha ordenado, a 29 de maio, ao conselho de administração daquela sala de espetáculos que removesse, no prazo de duas semanas, qualquer referência "ao presidente Trump ou a qualquer pessoa que não fosse o presidente Kennedy" no próprio edifício, no site do Kennedy Center ou em qualquer marca registada.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 13 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)