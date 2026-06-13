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Paquistão prevê acordo EUA-Irão para dentro de 24 horas

13 jun, 2026 - 13:30 • Redação com agências

Cenário é avançado pelo primeiro-ministro paquistanês.

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O primeiro-ministro do Paquistão disse este sábado que o estabelecimento de um acordo entre Estados Unidos e Irão deverá acontecer no prazo de 24 horas.

"Estamos mais perto que nunca de um acordo de paz. Com a finalização prevista para as próximas 24 horas, o Paquistão está a preparar-se para a assinatura eletrónica do acordo de paz imediatamente a seguir, seguindo-se conversações a nível técnico na próxima semana", escreveu Shehbaz Sharif na rede social X.

O chefe do governo do Paquistão agradece aos EUA e ao Irão pelo "seu compromisso contínuo durante as negociações" e não esquece os países vizinhos: "Expressamos o nosso sincero agradecimento aos nossos irmãos da região pelo seu apoio."

"Estamos confiantes que este acordo de paz histórico constituirá uma base sólida para uma paz duradoura", remata Shehbaz Sharif.

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