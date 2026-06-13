Viktor Orbán reeleito presidente do partido Fidesz após derrota nas parlamentares

O ultranacionalista Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria de 2010 até maio passado, foi este sábado reeleito presidente do Fidesz, no primeiro congresso do partido desde a sua derrota nas eleições parlamentares de abril, contra o partido conservador Tisza.

Orbán, de 63 anos, disse aos delegados do partido reunidos em Budapeste que "nunca" desistiria e que, embora o Fidesz não seja atualmente um partido bem-sucedido, precisa de recuperar e renovar-se nos próximos meses.

Apesar de se terem ouvido algumas vozes críticas no congresso, Orbán foi mais uma vez o único candidato à presidência do partido, recebendo o apoio de 729 dos 737 delegados, segundo a HírTV.

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A reunião magna do Fidesz ocorreu dois meses após a histórica derrota do partido, quando o líder do Tisza, Péter Magyar, pôs fim aos 16 anos de governo de Orbán.

Antes das eleições, o grupo parlamentar do Fidesz detinha 133 dos 199 lugares, enquanto no atual Parlamento detém apenas 52, em comparação com os 141 do Tisza.

"Sou responsável pelos erros estratégicos e não qualquer outra pessoa", admitiu Orbán aos delegados, depois de afirmar que "a Hungria teve 16 anos fantásticos" sob o seu Governo.