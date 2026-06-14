Acordo entre Irão e EUA assinado a 19 de junho, diz Paquistão

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, anunciou este domingo que o acordo entre o Irão e os Estados Unidos da América (EUA) vai ser assinado a 19 de junho, avançou a estação televisiva britânica BBC News.

O chefe de Governo paquistanês confirmou a notícia na rede social X (antigo Twitter), acrescentando que "ambos os lados declararam o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano".

"Após intensas negociações, temos o prazer de anunciar que o Acordo de Paz entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão foi ALCANÇADO", lê-se, agradecendo o "empenho" dos dois países para encontrar uma solução diplomática para o conflito.

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Depois do Irão contradizer o Presidente dos EUA, Donald Trump, ao afirmar que a assinatura do acordo provisório não seria este domingo, o representante do país mediador informou que a cerimónia oficial acontecerá a 19 de junho na Suíça.