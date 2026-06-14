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Médio Oriente
Acordo entre Irão e EUA assinado a 19 de junho, diz Paquistão
14 jun, 2026 - 22:28 • Catarina Magalhães
"Ambos os lados declararam o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano", garante o primeiro-ministro do Paquistão.
O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, anunciou este domingo que o acordo entre o Irão e os Estados Unidos da América (EUA) vai ser assinado a 19 de junho, avançou a estação televisiva britânica BBC News.
O chefe de Governo paquistanês confirmou a notícia na rede social X (antigo Twitter), acrescentando que "ambos os lados declararam o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano".
"Após intensas negociações, temos o prazer de anunciar que o Acordo de Paz entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão foi ALCANÇADO", lê-se, agradecendo o "empenho" dos dois países para encontrar uma solução diplomática para o conflito.
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Depois do Irão contradizer o Presidente dos EUA, Donald Trump, ao afirmar que a assinatura do acordo provisório não seria este domingo, o representante do país mediador informou que a cerimónia oficial acontecerá a 19 de junho na Suíça.
Em reação, Trump celebrou a notícia na sua rede social Truth Social: "Parabéns a todos! Autorizo integralmente a abertura do Estreito de Ormuz sem portagem e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos."
O líder dos EUA já confirmou também que o acordo vai ser assinado de forma eletrónica e pode ser assinado por si ou pelo vice-presidente, JD Vance.
"Navios do mundo, liguem os motores. Que o petróleo flua!", festejou.
Segundo o primeiro-ministro libanês, o Paquistão, como mediador, ainda vai "facilitar uma série de reuniões esta semana".
Ainda não foram divulgados os termos exatos do acordo, mas, segundo fontes da agência Reuters, as questões sobre a expansão do programa nuclear iraniano ou sobre o enriquecimento de urânio vão ser apenas discutidas durante o período adicional de 60 dias de negociações.
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