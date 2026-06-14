- Noticiário das 22h
- 14 jun, 2026
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Estados Unidos
Avião cai no Missouri e morrem 11 paraquedistas e piloto
14 jun, 2026 - 19:02 • Catarina Magalhães
Acidente aconteceu junto a um aeroporto da localidade, a 105 quilómetros de Kansas City.
Doze pessoas morreram este domingo após um avião cair em Missouri, nos Estados da América, avançou a estação televisiva norte-americana CNN.
O acidente aconteceu às 11h30 locais (17h30 no fuso horário português) junto a um aeroporto da localidade, a 105 quilómetros do sul de Kansas City.
Entre as vítimas, contam-se onze paraquedistas e o piloto da aeronave.
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Em entrevista ao canal Fox 4, um porta-voz da Defesa Civil do condado afirmou que esta aeronave tinha levantado voo do Aeroporto Memorial de Butler e tentou regressar por razões desconhecidas.
O avião acabou por cair a pouco mais de três quilómetros do local da descolagem, na estrada Business 49.
As autoridades estão no local a investigar as circunstâncias do acidente, remover os destroços e a tentar perceber se algum dos paraquedistas saltou antes da queda.
As vias e estradas estão cortadas nas proximidades, segundo as autoridades.
- Noticiário das 22h
- 14 jun, 2026
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