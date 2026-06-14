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Brasil

Choque entre dois helicópteros no Rio de Janeiro faz seis mortos

14 jun, 2026 - 15:30 • Beatriz Pereira

Nenhum dos ocupantes dos dois helicópetros sobreviveu à colisão.

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Seis pessoas morreram, este domingo, na sequência da queda de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, no Brasil.

Segundo o jornal brasileiro G1, as aeronaves, que colidiram no ar, caíram no terreno de uma igreja abandonada, ocupado por uma marca de veículos elétricos.

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Um dos helicópteros explodiu ao atingir o solo, tendo as chamas se alastrado para a zona onde estavam os veículos elétricos, o que causou mais explosões.

As operações de socorro ainda estão em curso, com 45 militares e 15 viaturas mobilizados para o terreno.

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