"É pouco provável": Obama duvida que acordo com Irão seja diferente do de 2015

O ex-Presidente norte-americano Barack Obama manifestou ceticismo quanto à possibilidade de um acordo entre os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão representar uma melhoria significativa face ao acordo nuclear alcançado em 2015 durante a sua administração. "É pouco provável que qualquer acordo que venha a ser alcançado seja substancialmente diferente ou constitua uma melhoria significativa em relação ao acordo que tínhamos inicialmente", disse, numa entrevista à emissora norte-americana ABC News divulgada este domingo. O antigo Presidente democrata defendeu que o acordo negociado em 2015 "funcionou durante um longo período" antes de os EUA se retirarem dele, numa referência à decisão tomada pelo atual líder norte-americano, Donald Trump, durante o seu primeiro mandato na Casa Branca. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Obama sugeriu ainda que é preferível procurar uma solução diplomática que não satisfaça a 100% as exigências de Washington do que correr o risco de um conflito militar aberto.

"Isto recorda-nos que, perante muitos problemas complexos de política externa, a ideia de que podemos simplesmente impor a nossa vontade pela força ou recorrer a bombardeamentos para encontrar soluções pode, por vezes, parecer apelativa", afirmou. No entanto, acrescentou, é melhor "dedicar tempo à exploração de vias diplomáticas e esgotar todas as possibilidades de alcançar acordos que não resolvam 100% do problema, mas que resolvam 80% ou 90%". "Poder-se-ia pensar que já teríamos aprendido esta lição há muito tempo", lamentou.