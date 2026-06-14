Impor limites à população? “É muito bom para o país, para o futuro, para os nossos filhos”, diz português na Suíça

“Não quer dizer que a Suíça já não venha a escolher imigração, isso é falso. Só vão mudar as leis. Eu acho muito bem, eu acho muito bem”, insiste garantindo que a opinião é partilhada por muitos.

“Eu estou confiante”, admite o português filho de migrantes que reside e trabalha em Genebra, esclarecendo que se tal acontecer “não vai ser um entrave à imigração”.

Filipe Lanzana está convencido numa vitória do "sim" no referendo que, este domingo, questiona os suíços se querem limitar a população aos 10 milhões de pessoas .

Filipe Lanzana rejeita qualquer preocupação com a eventual falta de mão de obra ou com o impacto na economia de uma restrição à migração que o Partido Popular Suíço (SVP) – que apoia a iniciativa – diz ser “excessiva”.

“É a direita que está a gerir o país. E é um país que está a funcionar muito bem, mas, atualmente, estamos a ter muitos problemas com a imigração descontrolada”, nota.

“Acho que é muito bom para o país, para o futuro, para os nossos filhos ter uma limitação até 2050”.

O objetivo é inscrever na Constituição o limite de 10 milhões de pessoas residir no país até 2050. Para isso, e caso a Suíça atinja os nove milhões e meio de pessoas, o plano passara por medidas no âmbito do asilo e na reunificação familiar. Numa segunda fase, se necessário, pelo fim dos acordos que permitem a livre circulação de pessoas, inclusive com a União Europeia.

A Suíça conta com 9,1 milhões de residentes, mais 1,7 milhões do que em 2002. O aumento populacional é justificado, sobretudo, pela migração vinda de outros países europeus.