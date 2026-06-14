- Noticiário das 10h
- 14 jun, 2026
-
Imigração
Impor limites à população? “É muito bom para o país, para o futuro, para os nossos filhos”, diz português na Suíça
14 jun, 2026 - 08:00 • Isabel Pacheco
A Suíça vai este domingo a votos. Escolhe em referendo se quer limitar a população do país. A proposta é do partido de extrema-direita SVP que quer travar a entrada de imigrantes. Críticos alertam para os efeitos da medida na economia.
Filipe Lanzana está convencido numa vitória do "sim" no referendo que, este domingo, questiona os suíços se querem limitar a população aos 10 milhões de pessoas.
“Eu estou confiante”, admite o português filho de migrantes que reside e trabalha em Genebra, esclarecendo que se tal acontecer “não vai ser um entrave à imigração”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Não quer dizer que a Suíça já não venha a escolher imigração, isso é falso. Só vão mudar as leis. Eu acho muito bem, eu acho muito bem”, insiste garantindo que a opinião é partilhada por muitos.
“As pessoas com falei de diferentes culturas, seja os portugueses, espanhóis, franceses vão votar 'sim'”.
Há "certa preocupação" entre portugueses na Suíça com referendo anti-imigração
Imigrantes portugueses na Suíça acompanham com pre(...)
Filipe Lanzana rejeita qualquer preocupação com a eventual falta de mão de obra ou com o impacto na economia de uma restrição à migração que o Partido Popular Suíço (SVP) – que apoia a iniciativa – diz ser “excessiva”.
“É a direita que está a gerir o país. E é um país que está a funcionar muito bem, mas, atualmente, estamos a ter muitos problemas com a imigração descontrolada”, nota.
“Acho que é muito bom para o país, para o futuro, para os nossos filhos ter uma limitação até 2050”.
O objetivo é inscrever na Constituição o limite de 10 milhões de pessoas residir no país até 2050. Para isso, e caso a Suíça atinja os nove milhões e meio de pessoas, o plano passara por medidas no âmbito do asilo e na reunificação familiar. Numa segunda fase, se necessário, pelo fim dos acordos que permitem a livre circulação de pessoas, inclusive com a União Europeia.
A Suíça conta com 9,1 milhões de residentes, mais 1,7 milhões do que em 2002. O aumento populacional é justificado, sobretudo, pela migração vinda de outros países europeus.
- Noticiário das 10h
- 14 jun, 2026
-
- "Estrangeiros" no próprio país. Emigrantes na Suiça regressam a Portugal depois da reforma
- Técnicos de Migração alertam para pressão resultante da exposição negativa da AIMA
- Sindicato da Migração acusa Portugal de "falta de compromisso humanitário"
- Há "certa preocupação" entre portugueses na Suíça com referendo anti-imigração
- "Estrangeiros" no próprio país. Emigrantes na Suiça regressam a Portugal depois da reforma
- Técnicos de Migração alertam para pressão resultante da exposição negativa da AIMA
- Sindicato da Migração acusa Portugal de "falta de compromisso humanitário"
- Há "certa preocupação" entre portugueses na Suíça com referendo anti-imigração