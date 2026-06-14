Irão suspende voos no espaço aéreo a oeste do país

O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, afirmou este domingo que a mais alta instância de segurança do Irão apoia a continuação do diálogo com os Estados Unidos da América, mas responsáveis iranianos advertiram que Teerão responderá aos recentes ataques israelitas no Líbano.

A suspensão dos voos é a primeira medida tomada em antecipação de possíveis ataques , tanto iranianos contra Israel como israelitas ou norte-americanos contra o Irão – uma possibilidade real após o ataque aéreo israelita de domingo contra Beirute, a capital libanesa.

Um porta-voz da Organização de Aviação Civil, Majid Ajavan, explicou que "não foi emitido qualquer novo Aviso de Operações Aéreas" e que as restrições existentes se mantêm as mesmas, segundo a agência de notícias Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária Iraniana.

Os voos foram cancelados "até novas ordens", numa decisão tomada "face às circunstâncias atuais", segundo a televisão pública iraniana IRIB.

As autoridades iranianas suspenderam todos os voos programados no espaço aéreo sobre o oeste do país, a zona mais próxima de Israel, segundo informações de meios oficiais.

As Forças Armadas iranianas afirmaram que responderão aos ataques israelitas no Líbano, considerando que estes colocam em risco os esforços diplomáticos em curso.

O principal negociador iraniano nas conversações com os Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, advertiu que os novos ataques israelitas contra o bairro de Dahye, nos subúrbios do sul de Beirute, que fizeram pelo menos três mortos e seis feridos, tornam "impossível falar em prosseguir" as negociações.

No sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos assinariam este domingo um acordo com o Irão destinado a pôr termo à guerra no Médio Oriente e a permitir a reabertura imediata do Estreito de Ormuz, uma informação não confirmada por Teerão.

Após os ataques deste domingo contra Beirute, o Presidente norte-americano afirmou que estes"não deveriam ter acontecido", sobretudo num dia em que os dois países estariam perto de concluir um acordo de paz.

"O ataque desta manhã contra Beirute não deveria ter acontecido, sobretudo num dia tão especial em que estamos tão perto de alcançar um acordo de paz. Israel tem o direito de se defender de ameaças, mas o ataque a que respondeu foi muito limitado e sem gravidade, ninguém morreu nem ficou ferido", escreveu Trump na sua rede social, Truth Social.

O presidente norte-americano não escondeu a sua frustração com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmando ter-lhe transmitido diretamente o seu desagrado.

"Fiquei furioso. Ele não tem qualquer juízo. Fiz questão de lho dizer", afirmou Trump.