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Jovem de 21 anos morre após ser lançada sem cordas em "bungee jumping"

14 jun, 2026 - 15:14 • Beatriz Pereira

Seis pessoas da empresa responsável pelo desporto foram detidas. Dois homens fugiram do local após o incidente, mas acabaram por ser localizados por um helicóptero.

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Uma jovem de 21 anos morreu, este sábado, em São Paulo, depois de ter sido lançada de uma altura de 40 metros durante um salto bungee jumping sem o equipamento de segurança.

Segundo a imprensa brasileira, a empresa responsável pela a atividade radical não colocou a corda que deveria prender a jovem.

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Nos vários vídeos partilhados nas redes sociais, é possível ver o momento em que pelo menos três funcionários carregam a jovem até à plataforma do salto e a lançam sem o equipamento. Logo após o lançamento, ouvem-se gritos de desespero: "gente, a corda".

Apesar de as manobras de reanimação que foram realizadas no local, a jovem não sobreviveu aos ferimentos causados pela queda.

A tragédia ocorreu na Ponte do Esqueleto, localizada entre Limeira e Cordeirópolis, no interior do estado de São Paulo.

A Polícia Militar adiantou que, até ao momento, seis pessoas foram detidas. Dois homens fugiram do local após o incidente, mas acabaram por ser localizados por um helicóptero, que realizou buscas na zona do acidente.

O caso foi levado ao 2º Distrito Policial de Limeira e está a ser investigado pelas autoridades brasileiras.

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