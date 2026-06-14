Jovem de 21 anos morre após ser lançada sem cordas em "bungee jumping"

Uma jovem de 21 anos morreu, este sábado, em São Paulo, depois de ter sido lançada de uma altura de 40 metros durante um salto bungee jumping sem o equipamento de segurança.

Segundo a imprensa brasileira, a empresa responsável pela a atividade radical não colocou a corda que deveria prender a jovem.

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Nos vários vídeos partilhados nas redes sociais, é possível ver o momento em que pelo menos três funcionários carregam a jovem até à plataforma do salto e a lançam sem o equipamento. Logo após o lançamento, ouvem-se gritos de desespero: "gente, a corda".



Apesar de as manobras de reanimação que foram realizadas no local, a jovem não sobreviveu aos ferimentos causados pela queda.

A tragédia ocorreu na Ponte do Esqueleto, localizada entre Limeira e Cordeirópolis, no interior do estado de São Paulo.

A Polícia Militar adiantou que, até ao momento, seis pessoas foram detidas. Dois homens fugiram do local após o incidente, mas acabaram por ser localizados por um helicóptero, que realizou buscas na zona do acidente.

O caso foi levado ao 2º Distrito Policial de Limeira e está a ser investigado pelas autoridades brasileiras.

