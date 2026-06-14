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Suíça
"Os inimigos não chegam de barco, mas de avião privado". Protestos "Não ao G7" em Genebra antes da cimeira em França
14 jun, 2026 - 17:43 • Lusa, com redação
Cimeira do grupo das sete economias mais industrializadas do mundo será realizada até quarta-feira na cidade de Évian-les-Bains, a 45 quilómetros de Genebra.
Milhares de manifestantes reuniram-se este domingo em Genebra para demonstrar o seu descontentamento com o grupo G7, sob forte vigilância policial, na véspera da cimeira que se vai realizar na cidade de Évian-les-Bains, em França.
A manifestação partiu pouco depois das 15h30 (hora local) das margens do lago de Genebra e uma hora depois o número de manifestantes tinha aumentado para aproximadamente 15 mil, segundo jornalistas da AFP.
Os repórteres sinalizaram também que viram um carro em chamas, não muito longe da marcha, e bombeiros a tentar apagar o incêndio.
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A polícia de Genebra disse este domingo, em comunicado, que apreendeu objetos potencialmente perigosos, como dispositivos pirotécnicos, bolas de petanca, bastões e machados, perto do percurso da manifestação.
Genebra preparava-se há semanas para sediar esta marcha cidadã, tendo em vista evitar atos de violência, vandalismo ou sabotagem que frequentemente marcam estes eventos.
A cimeira do grupo das sete economias mais industrializadas do mundo será realizada até quarta-feira na cidade de Évian-les-Bains, a 45 quilómetros de Genebra.
O Governo francês manteve a sua recusa em autorizar uma manifestação no seu território. Por isso, o grupo organizador "No G7" (composto por mais de 60 associações, sindicatos e grupos de esquerda) solicitou às autoridades de Genebra que permitissem a realização do evento.
Após negociações infrutíferas entre a Suíça e a França, as autoridades de Genebra, com o apoio do Governo central, finalmente concordaram em acolher a manifestação, embora os franceses nem sequer tenham concordado em contribuir para os custos de segurança.
Genebra, considerada uma "cidade internacional" e o coração do multilateralismo, por ser a sede europeia da Organização das Nações Unidas (ONU) e de dezenas de outras organizações internacionais, sentiu-se na obrigação moral de garantir a liberdade de expressão e o direito de manifestação, explicou Carole-Anne Kast, do governo cantonal de Genebra.
Numerosos grupos de vários países europeus confirmaram presença na marcha e estão a chegar a Genebra, onde foram impostas medidas de segurança rigorosas e 21 das suas 26 passagens de fronteira com a França foram fechadas para controlar a entrada.
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Além disso, 4 mil militares foram mobilizados para apoiar as forças policiais.
Embora as manifestações contra o G7 tenham variado em tamanho e atraído diferentes níveis de atenção nos últimos anos, o precedente mais violento é o do G8 (na época, a Rússia fazia parte) de 2003, que também ocorreu em Évian, embora a manifestação daquela ocasião também tenha acontecido em Genebra, onde houve extensos danos materiais causados por grupos extremamente violentos.
As autoridades impuseram um percurso que restringe a passagem dos manifestantes ao longo da margem direita do lago de Genebra, impedindo-os de atravessar a icónica Ponte do Mont Blanc, uma medida solicitada pelos organizadores que os mantém afastados do centro da cidade, embora passem pela sede da ONU.
Nas proximidades fica a Organização Mundial do Comércio (OMC), que reforçou a sua segurança por ser considerada um símbolo do capitalismo e do livre mercado, e que já foi alvo de manifestações violentas no passado.
Dezenas de lojas no centro de Genebra fecharam as suas vitrinas com tapumes em antecipação a possíveis distúrbios.
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