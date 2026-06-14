"Os inimigos não chegam de barco, mas de avião privado". Protestos "Não ao G7" em Genebra antes da cimeira em França

Milhares de manifestantes reuniram-se este domingo em Genebra para demonstrar o seu descontentamento com o grupo G7, sob forte vigilância policial, na véspera da cimeira que se vai realizar na cidade de Évian-les-Bains, em França. A manifestação partiu pouco depois das 15h30 (hora local) das margens do lago de Genebra e uma hora depois o número de manifestantes tinha aumentado para aproximadamente 15 mil, segundo jornalistas da AFP. Os repórteres sinalizaram também que viram um carro em chamas, não muito longe da marcha, e bombeiros a tentar apagar o incêndio. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A polícia de Genebra disse este domingo, em comunicado, que apreendeu objetos potencialmente perigosos, como dispositivos pirotécnicos, bolas de petanca, bastões e machados, perto do percurso da manifestação. Genebra preparava-se há semanas para sediar esta marcha cidadã, tendo em vista evitar atos de violência, vandalismo ou sabotagem que frequentemente marcam estes eventos. A cimeira do grupo das sete economias mais industrializadas do mundo será realizada até quarta-feira na cidade de Évian-les-Bains, a 45 quilómetros de Genebra.

Protesto "Não ao G7" em Genebra. Foto: Jean-christophe Bott/EPA Protesto "Não ao G7" em Genebra. Foto: Jean-christophe Bott/EPA Protesto "Não ao G7" em Genebra. Foto: Jean-christophe Bott/EPA Protesto "Não ao G7" em Genebra. Foto: Jean-christophe Bott/EPA

O Governo francês manteve a sua recusa em autorizar uma manifestação no seu território. Por isso, o grupo organizador "No G7" (composto por mais de 60 associações, sindicatos e grupos de esquerda) solicitou às autoridades de Genebra que permitissem a realização do evento. Após negociações infrutíferas entre a Suíça e a França, as autoridades de Genebra, com o apoio do Governo central, finalmente concordaram em acolher a manifestação, embora os franceses nem sequer tenham concordado em contribuir para os custos de segurança. Genebra, considerada uma "cidade internacional" e o coração do multilateralismo, por ser a sede europeia da Organização das Nações Unidas (ONU) e de dezenas de outras organizações internacionais, sentiu-se na obrigação moral de garantir a liberdade de expressão e o direito de manifestação, explicou Carole-Anne Kast, do governo cantonal de Genebra. Numerosos grupos de vários países europeus confirmaram presença na marcha e estão a chegar a Genebra, onde foram impostas medidas de segurança rigorosas e 21 das suas 26 passagens de fronteira com a França foram fechadas para controlar a entrada.