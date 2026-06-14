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Resgatadas 27 pessoas de embarcação quatro dias à deriva no Mar Arábico

14 jun, 2026 - 20:04 • Lusa

Embarcação, identificada como "Sultan Marina", teve uma avaria quando navegava do arquipélago de Socotra em direção à costa leste do Iémen

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A Guarda Costeira do Iémen resgatou este domingo 27 passageiros e tripulantes de uma embarcação avariada que esteve à deriva durante quatro dias no Mar Arábico, após uma operação de busca e salvamento em resposta a um pedido de socorro, informaram as autoridades.

A embarcação, identificada como "Sultan Marina", teve uma avaria quando navegava do arquipélago de Socotra em direção à costa leste do Iémen, deixando os ocupantes à deriva no mar durante quatro dias, informou a Guarda Costeira em comunicado.

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De acordo com o comunicado, os socorristas receberam uma chamada de emergência a informar a localização da embarcação, a aproximadamente 64 milhas náuticas do porto de Nishtun, na província de Al Mahrah, leste do Iémen.

As equipas de busca e salvamento foram imediatamente mobilizadas, apesar das difíceis condições marítimas, marcadas por ventos fortes e ondas altas.

As 27 pessoas a bordo, todas iemenitas, foram levadas em segurança e a embarcação foi rebocada com sucesso para o porto de Nishtun.

O Mar Arábico e as rotas que ligam o continente ao remoto arquipélago de Socotra são corredores de transporte vitais para passageiros e mercadorias, mas podem tornar-se perigosos quando as embarcações avariam longe da costa.

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