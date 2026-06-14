Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 15 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Suíça

Suíços rejeitam referendo que limitaria população a 10 milhões até 2050

14 jun, 2026 - 23:48 • Catarina Magalhães

Cantões Suíça alemã foram os que mais apoiaram o texto, ao contrário dos francófonos que foram, praticamente, unânimes no "não". "Com a decisão de hoje, o eleitorado enviou um sinal de estabilidade, abertura e fiabilidade", celebrou o Governo suíço.

A+ / A-

Tal como as projeções apontavam, o "não" venceu este domingo na Suíça. Os suíços foram às urnas e escolheram, em referendo, continuar a viver num país sem limitações de população do país, avançou a estação televisiva oficial Radio Télévision Suisse.

A proposta "Não a uma Suíça de 10 milhões" do Partido Popular Suíço (direita radical) que visava reduzir a imigração no país perdeu com 45,21% dos votos (1.492.603 votos), segundo o resultado provisório do ato eleitoral.

Ou seja, o objetivo do partido seria forçar as autoridades a tomar medidas caso a população ultrapassasse 9,5 milhões de habitantes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao analisar os resultados, percebe-se que os cantões Suíça alemã foram os que mais apoiaram o texto, ao contrário dos francófonos que foram, praticamente, unânimes no "não".

Já o "não" somou 54.79%, ou seja, 1.808.916 votos.

"No final de 2025, viviam na Suíça aproximadamente 9,1 milhões de pessoas. Desde a introdução da livre circulação de pessoas em 2002, a população cresceu cerca de 1,7 milhões de habitantes", lê-se no portal oficial.

Para o partido que propôs o referendo, impor um teto máximo de habitantes seria a solução para controlar os fluxos migratórios, criminalidade, habitação e sobrecarga nos transportes públicos.

Impor limites à população? “É muito bom para o país, para o futuro, para os nossos filhos”, diz português na Suíça

Imigração

Impor limites à população? “É muito bom para o país, para o futuro, para os nossos filhos”, diz português na Suíça

A Suíça vai este domingo a votos. Escolhe em refer(...)

O resultado foi celebrado pelo governo suíço, inclusive pelo ministro da Justiça Beat Jans: "Com a decisão de hoje, o eleitorado enviou um sinal de estabilidade, abertura e fiabilidade."

Desde os anos 2000, diferentes frentes políticas conseguiram avançar com iniciativas de referendo, contabilizando-se nove até à data. Destas apenas quatro foram aprovadas em 2005, 2006, 2009 e 2014.

O último referendo de 2014 previa que o país voltasse a introduzir um sistema de cotas para imigrantes no país e dar-se-ia preferência às pessoas residentes nas contratações de trabalho, noticiou o portal swissinfo na altura.

Vitória do "sim" no referendo da Suíça "irá influenciar a comunidade portuguesa"

português na suíça

Vitória do "sim" no referendo da Suíça "irá influenciar a comunidade portuguesa"

Referendo decide se o país deve limitar a populaçã(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 15 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas