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Médio Oriente
Trump condena ataque aéreo israelita contra o sul de Beirute
14 jun, 2026 - 18:23 • Lusa
Israel lançou na tarde deste domingo vários mísseis contra um prédio de apartamentos no bairro de Dahiya, no sul de Beirute. Já Trump indicou estar "muito perto" de alcançar um acordo com o Irão.
O presidente norte-americano, Donald Trump, condenou o ataque aéreo israelita lançado este domingo contra o sul de Beirute, um bombardeamento que "não deveria ter acontecido", e apelou à calma, tanto em Telavive como entre as milícias libanesas do Hezbollah.
Na sua rede social Truth Social, Trump instou as partes a cessar as hostilidades, indicando estar "muito perto" o alcance de um memorando de entendimento com o Irão para iniciar um processo de paz firme.
"Não deverá haver mais ataques de Israel em qualquer parte do Líbano. Este pode ser o início de uma paz longa e bela – não vamos estragar tudo!", pediu.
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Israel lançou na tarde deste domingo vários mísseis contra um prédio de apartamentos no bairro de Dahiya, no sul de Beirute, um bastião do Hezbollah, em resposta ao que denunciou como vários drones a transportar cargas explosivas visando o seu território.
O ataque israelita resultou em pelo menos três mortos e 15 feridos, enquanto os impactos dos alegados drones não causaram vítimas.
Em reação, um representante do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão disse que a resposta dos "guerreiros islâmicos" está a caminho.
A investida levou Trump, numa mensagem na sua plataforma, a declarar: "Israel tem o direito de se defender contra ameaças, mas o ataque a que estava a responder foi menor e inconsequente; ninguém ficou ferido ou morto, e isso não deverá prejudicar este importante processo."
Trump celebra este domingo o seu 80.º aniversário com um grande evento de artes marciais mistas na Casa Branca e a esperança de finalizar este acordo preliminar com o Irão.
O Presidente norte-americano declarou-se convicto, no sábado, de que a assinatura se realizaria este domingo, mas ao longo do dia os negociadores iranianos manifestaram profundo ceticismo devido aos detalhes técnicos pendentes e, sobretudo, ao bombardeamento em Dahiya.
A segurança do bastião do Hezbollah é uma condição inegociável para que Teerão, um dos principais apoiantes do partido-milícia, se sente para negociar.
"O ataque desta manhã em Beirute não deveria ter acontecido, especialmente num dia tão especial, quando estamos tão perto de um acordo de paz com o Irão", comentou Trump, antes de apelar à calma.
"Não deverá haver mais ataques de Israel em qualquer parte do Líbano, mas também não deverá haver mais ataques de qualquer outro grupo, incluindo o Hezbollah, contra Israel. Este poderá ser o início de uma paz longa e bela", concluiu.
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