Trump condena ataque aéreo israelita contra o sul de Beirute

O presidente norte-americano, Donald Trump, condenou o ataque aéreo israelita lançado este domingo contra o sul de Beirute, um bombardeamento que "não deveria ter acontecido", e apelou à calma, tanto em Telavive como entre as milícias libanesas do Hezbollah.

Na sua rede social Truth Social, Trump instou as partes a cessar as hostilidades, indicando estar "muito perto" o alcance de um memorando de entendimento com o Irão para iniciar um processo de paz firme.

"Não deverá haver mais ataques de Israel em qualquer parte do Líbano. Este pode ser o início de uma paz longa e bela – não vamos estragar tudo!", pediu.

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Israel lançou na tarde deste domingo vários mísseis contra um prédio de apartamentos no bairro de Dahiya, no sul de Beirute, um bastião do Hezbollah, em resposta ao que denunciou como vários drones a transportar cargas explosivas visando o seu território.

O ataque israelita resultou em pelo menos três mortos e 15 feridos, enquanto os impactos dos alegados drones não causaram vítimas.

Em reação, um representante do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão disse que a resposta dos "guerreiros islâmicos" está a caminho.

A investida levou Trump, numa mensagem na sua plataforma, a declarar: "Israel tem o direito de se defender contra ameaças, mas o ataque a que estava a responder foi menor e inconsequente; ninguém ficou ferido ou morto, e isso não deverá prejudicar este importante processo."