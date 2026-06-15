Ataques provocam 11 mortos e incêndio em Catedral de Kiev, Património Mundial

Pelo menos 11 pessoas morreram nos ataques russos desta segunda-feira contra a Ucrânia. A milenar catedral da Dormição e o mosteiro de Lavra de Kyiv-Pechersk, em Kiev, Património Mundial da UNESCO, foram atingidos.

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O Presidente ucraniano visitou o mosteiro fundado em 1051 para avaliar os estragos. Volodymyr Zelensky classificou o ataque como "um dos mais graves crimes da Rússia contra a cultura cristã até à data".



"Este é um ataque à nossa história", declarou aos jornalistas no local, enquanto equipas de emergência avaliavam os danos causados às pinturas e frescos do edifício. "Naturalmente, tudo será restaurado", declarou Zelensky.



A UNESCO já condenou o ataque contra a catedral e o mosteiro Património Mundial, conhecidos pelas suas cúpulas douradas.

“No contexto da intensificação da guerra na Ucrânia após a invasão da Federação Russa, a UNESCO condena o alegado ataque ocorrido a 15 de junho contra a Lavra de Kyiv-Pechersk, parte integrante do sítio classificado como Património Mundial 'Kyiv: Catedral de Santa Sofia e Edifícios Monásticos Associados, Lavra de Kyiv-Pechersk', um dos mais relevantes símbolos espirituais e culturais da Ucrânia”, refere a instituição em comunicado.