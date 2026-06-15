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​Guerra na Ucrânia

Ataques provocam 11 mortos e incêndio em Catedral de Kiev, Património Mundial

15 jun, 2026 - 19:56

O Presidente ucraniano classificou o ataque como "um dos mais graves crimes da Rússia contra a cultura cristã até à data".

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Ataque contra Catedral da Dormição em Kiev, património mundial da UNESCO. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA
Ataque contra Catedral da Dormição em Kiev, património mundial da UNESCO. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA
Ataque contra Catedral da Dormição em Kiev, património mundial da UNESCO. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA
Ataque contra Catedral da Dormição em Kiev, património mundial da UNESCO. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA
Ataque russo atinge Catedral da Dormição, em Kiev, património da UNESCO. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA
Ataque russo atinge Catedral da Dormição, em Kiev, património da UNESCO. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA
Ataque russo atinge Catedral da Dormição, em Kiev, património da UNESCO. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA

Pelo menos 11 pessoas morreram nos ataques russos desta segunda-feira contra a Ucrânia. A milenar catedral da Dormição e o mosteiro de Lavra de Kyiv-Pechersk, em Kiev, Património Mundial da UNESCO, foram atingidos.

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O Presidente ucraniano visitou o mosteiro fundado em 1051 para avaliar os estragos. Volodymyr Zelensky classificou o ataque como "um dos mais graves crimes da Rússia contra a cultura cristã até à data".

"Este é um ataque à nossa história", declarou aos jornalistas no local, enquanto equipas de emergência avaliavam os danos causados às pinturas e frescos do edifício. "Naturalmente, tudo será restaurado", declarou Zelensky.

A UNESCO já condenou o ataque contra a catedral e o mosteiro Património Mundial, conhecidos pelas suas cúpulas douradas.

“No contexto da intensificação da guerra na Ucrânia após a invasão da Federação Russa, a UNESCO condena o alegado ataque ocorrido a 15 de junho contra a Lavra de Kyiv-Pechersk, parte integrante do sítio classificado como Património Mundial 'Kyiv: Catedral de Santa Sofia e Edifícios Monásticos Associados, Lavra de Kyiv-Pechersk', um dos mais relevantes símbolos espirituais e culturais da Ucrânia”, refere a instituição em comunicado.

O ataque terá provocado "danos significativos tanto no exterior como no interior da Catedral da Dormição. Estruturas históricas adjacentes, incluindo elementos do complexo de fortificações da Lavra e a Torre de Ivan Kushnik, também terão sido afetadas", indica a UNESCO.

A organização da ONU está disponível para ajudar as autoridades ucranianas a avaliar a extensão dos estragos e a "identificar medidas urgentes" a tomar para proteger o património.

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês afirmou que o ataque foi comparável ao bombardeamento da Catedral de Notre-Dame, em Paris.

O teto da Catedral da Dormição – adjacente ao mosteiro – sofreu danos graves devido a um incêndio, mas a estrutura a grande parte do interior terão resistido, indica a agência Reuters.

A Rússia negou ter atingido o mosteiro, classificando as acusações como "uma falsificação grosseira", e alegou que os danos terão sido causados por um míssil de defesa antiaérea Patriot, de fabrico norte-americano, utilizado pela Ucrânia para proteger as suas cidades.

No entanto, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) afirmou ter recuperado no local do ataque fragmentos de um drone Geran-2, um aparelho kamikaze utilizado pela Rússia, tendo divulgado imagens dos destroços, incluindo uma secção da asa e o motor.

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