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Estados Unidos
Bombardeiro B-52 despenha-se na Califórnia. Oito tripulantes terão morrido
15 jun, 2026 - 20:37 • Ricardo Vieira
O acidente aconteceu pouco depois de o avião ter levantado voo da Base Aérea de Edwards.
Um bombardeiro B-52 da Força Aérea norte-americana despenhou-se esta segunda-feira, na Califórnia.
Oito tripulantes terão morrido, avança a CNN Internacional que cita uma fonte da Base Aérea de Edwards.
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O acidente aconteceu pouco depois de o avião ter levantado voo da Base Aérea de Edwards.
O B-52 caiu numa zona desértica, incendiando-se de seguida.
As equipas de emergência estão no local a responder à ocorrência, indicam os responsáveis da Base Aérea de Edwards, nas redes sociais.
[notícia atualizada às 23h22, de 15/06/2026]
- Noticiário das 20h
- 15 jun, 2026
-
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