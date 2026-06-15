- Noticiário das 20h
- 15 jun, 2026
-
Em Destaque
Estados Unidos
Bombardeiro B-52 despenha-se na Califórnia
15 jun, 2026 - 20:37 • Ricardo Vieira
O acidente aconteceu pouco depois de o avião ter levantado voo da Base Aérea de Edwards.
Um bombardeiro B-52 da Força Aérea norte-americana despenhou-se esta segunda-feira, na Califórnia.
O acidente aconteceu pouco depois de o avião ter levantado voo da Base Aérea de Edwards.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O B-52 caiu numa zona desértica, incendiando-se de seguida.
As equipas de emergência estão no local a responder à ocorrência, indicam os responsáveis da Base Aérea de Edwards, nas redes sociais.
Até ao momento, não há informação sobre o número de vítimas.
- Noticiário das 20h
- 15 jun, 2026
-
Comentários