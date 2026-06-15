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Estados Unidos

Bombardeiro B-52 despenha-se na Califórnia

15 jun, 2026 - 20:37 • Ricardo Vieira

O acidente aconteceu pouco depois de o avião ter levantado voo da Base Aérea de Edwards.

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Um bombardeiro B-52 da Força Aérea norte-americana despenhou-se esta segunda-feira, na Califórnia.

O acidente aconteceu pouco depois de o avião ter levantado voo da Base Aérea de Edwards.

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O B-52 caiu numa zona desértica, incendiando-se de seguida.

As equipas de emergência estão no local a responder à ocorrência, indicam os responsáveis da Base Aérea de Edwards, nas redes sociais.

Até ao momento, não há informação sobre o número de vítimas.

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  • 15 jun, 2026
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