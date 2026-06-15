Filho da princesa da Noruega condenado a 4 anos de prisão por violação

Eram dezenas de acusações, quatro delas de violação. O filho da princesa da Noruega foi condenado esta segunda-feira a quatro anos de prisão. No total, foi considerado culpado de 34 das 40 acusações que enfrentava, duas delas referentes a violação, uma de violência doméstica contra uma ex-namorada e ainda posse e distribuição de droga.

A acusação pedia uma pena de sete anos e sete meses de prisão. “Esta é uma vitória para o nosso sistema judicial”, afirmou o procurador Sturla Henriksboe. “Ninguém pode escapar a crimes graves por causa de quem é ou de quem é a sua família.”

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Marius Borg Hoiby, 29 anos, não pertence à família real norueguesa nem tem funções públicas. Tinha 4 anos quando a sua mãe, Mette-Marit, casou com Haakon, príncipe herdeiro da Noruega, filho do rei Haroldo V e da rainha Sónia.

A Casa Real recusou comentar a sua condenação. “O assunto foi apreciado pelos tribunais e não temos comentários sobre o resultado”, declarou um porta-voz, citado pela imprensa do país.