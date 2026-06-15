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Filho da princesa da Noruega condenado a 4 anos de prisão por violação

15 jun, 2026 - 13:52 • Ana Kotowicz

Marius Borg Høiby é filho do primeiro casamento da princesa e não pertence à família real. O homem de 29 anos foi condenado por dois dos quatro crimes de violação de que era acusado.

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Eram dezenas de acusações, quatro delas de violação. O filho da princesa da Noruega foi condenado esta segunda-feira a quatro anos de prisão. No total, foi considerado culpado de 34 das 40 acusações que enfrentava, duas delas referentes a violação, uma de violência doméstica contra uma ex-namorada e ainda posse e distribuição de droga.

A acusação pedia uma pena de sete anos e sete meses de prisão. “Esta é uma vitória para o nosso sistema judicial”, afirmou o procurador Sturla Henriksboe. “Ninguém pode escapar a crimes graves por causa de quem é ou de quem é a sua família.”

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Marius Borg Hoiby, 29 anos, não pertence à família real norueguesa nem tem funções públicas. Tinha 4 anos quando a sua mãe, Mette-Marit, casou com Haakon, príncipe herdeiro da Noruega, filho do rei Haroldo V e da rainha Sónia.

A Casa Real recusou comentar a sua condenação. “O assunto foi apreciado pelos tribunais e não temos comentários sobre o resultado”, declarou um porta-voz, citado pela imprensa do país.

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Marius Borg Hoiby declarou-se culpado de algumas das acusações — como a de transportar 3,5 kg de marijuana e algumas infrações rodoviárias —, mas disse ser inocente das mais graves. Um dos casos de violação, que ficou provado em tribunal, aconteceu na cave da residência de Haakon.

Durante as sete semanas do julgamento, foram ouvidas provas sobre a dependência de drogas de Marius e foram projetados vídeos, gravados pelo filho de Mette-Marit, dos seus encontros sexuais.

O advogado de Hoiby afirmou que irá recorrer da sentença, assim que foi conhecido o veredito unânime do coletivo de três juízes.

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Mette-Marit terá pouco mais de um ano de vida

Marius assistiu à leitura da sentença por videoconferência, por motivos médicos (que não foram detalhados). Apesar do seus repetidos pedidos, tem-lhe sido recusada a saída temporária da prisão para ver a sua mãe.

Mette-Marit tem fibrose pulmonar e está em lista de espera para um transplante pulmonar. Se não receber um pulmão, os seus médicos preveem que tenha no máximo um ano de vida.

O julgamento do filho coincidiu também com o pedido de desculpas público de Mette-Marit por ter mantido contacto comJeffrey Epstein, o predador sexual norte-americano que se suicidou na cadeia.

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