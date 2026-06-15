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Irão quer integrar no acordo taxas para passagem no estreito de Ormuz

15 jun, 2026 - 12:56 • Lusa

Acordo, que ainda não foi divulgado publicamente, apela ao fim da guerra em todas as frentes, incluindo no Líbano.

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O Irão acrescentou uma cláusula de última hora às negociações com os Estados Unidos, estipulando a imposição de taxas pelos serviços marítimos no estratégico estreito de Ormuz, avançou esta segunda-feira a agência de notícias semi-oficial iraniana Fars.

“Nos momentos finais das negociações, o texto do memorando de entendimento foi alterado, destacando de forma clara e explícita a questão da soberania iraniana-omani sobre o estreito de Ormuz”, refere a Fars, citando uma fonte anónima.

“A utilização do termo serviços marítimos na versão final significa que os Estados Unidos vão exigir o pagamento de taxas ao Irão”, esclareceu a agência.

Anunciado no domingo à noite pelo primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, mediador-chave no conflito, e confirmado pouco depois por Washington e Teerão, o acordo, que ainda não foi divulgado publicamente, apela ao fim da guerra em todas as frentes, incluindo no Líbano.

“Autorizo totalmente a reabertura do estreito de Ormuz sem taxas de trânsito e, simultaneamente, o levantamento imediato do bloqueio naval dos EUA. Navios do mundo, liguem os motores. Deixem o petróleo fluir”, afirmou o Presidente dos EUA, Donald Trump, numa mensagem publicada na sua rede social, acrescentando que esta abertura do canal acontecerá “assim que o acordo for assinado, na sexta-feira, para permitir a desminagem”.

O encerramento do estreito de Ormuz provocou graves perturbações, uma vez que cerca de 20% do petróleo mundial transita por essa via.

Com este acordo, será posto fim à guerra iniciada a 28 de fevereiro, na sequência da ofensiva lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão.

A assinatura oficial do documento está prevista para sexta-feira, na Suíça, pelo que as delegações ainda vão realizar reuniões preparatórias, faltando também discutir o programa nuclear iraniano.

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