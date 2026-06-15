Miguel Baumgartner. Memorando ainda é "primeiro passo para a paz" entre EUA e Irão

Depois do memorando de entendimento estabelecido entre os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão, o analista de assuntos internacionais Miguel Baumgartner acredita que este "ainda é o primeiro passo para chegar a um acordo de paz que ainda está muito longe".

Segundo o analista, o que foi proposto, "e muito puxado por Donald Trump para conseguir ter esta pequena vitória", foi um documento "em que as partes aceitam em colocar aquilo que se sentem confortáveis em negociar". Será numa fase posterior que se começa a discutir um acordo de paz efetivo, como explica Baumgartner à Renascença: "vamos ter aqui 60 dias em que vai haver mais algumas negociações, para que, ao final desse tempo, se comece a discutir o acordo de paz para o futuro".

Segundo o analista, o memorando de entendimento é "o pior pesadelo que podia acontecer a Benjamin Netanyahu", para além de representar "a assunção total de uma derrota".

Se Israel queria o colapso do regime iraniano, a assinatura do memorando coloca "sentado à mesa a negociar a paz o mesmo regime que Israel convenceu os EUA a entrar em confronto militar". Nesse sentido, "A capacidade militar, quer de Israel, quer dos Estados Unidos, não conseguiu garantir uma vitória política".

O especialista acredita que o Irão não sai propriamente vencedor, mas sai reforçado do acordo. "Dizer que o Irão é vencedor talvez seja uma frase muito forte, mas sai reforçado porque não só é o mesmo regime, como ao final desta guerra, os EUA conseguiram reforçar militar e politicamente o Irão".

Sobre uma possível rotura na relação diplomática entre Israel e os EUA, Baumgartner acredita que, "por muito que, neste momento, a relação Netanyahu e Trump esteja ferida", o primeiro-ministro israelita está a "a ver como é que pode salvar a sua carreira política, não esquecendo que Israel tem eleições dentro de alguns meses".

O analista político acredita, ainda, que "as próprias monarquias do Golfo vão olhar para os EUA com menos vontade de os terem presentes para segurança, e até poder procurar junto da China ou junto de outras parcerias essa segurança que precisam e que querem".

"Donald Trump pode agora voltar a aproximar-se dos seus parceiros europeus, e vai fazê-lo com a ideia de que é um grande vencedor que conseguiu atingir um processo de paz no Médio Oriente", ressalva. À Renascença, assegura que o Presidente norte-americano vai chegar à União Europeia "de peito cheio", tentando agora "convencer os europeus e Zelensky a aceitarem qualquer tipo de acordo com a Rússia".

Donald Trump quer "dar a ideia de que, efetivamente, está sempre envolvido em todos os processos de paz", reflete Miguel Baumgartner. "Donald Trump poderá tentar essa aproximação no sentido de conseguir convencer os europeus a aceitarem algumas daquelas que são as linhas vermelhas de Moscovo para tentar seguir num acordo", remata o analista.