"O acordo de Trump não nos vincula." Israel fora do acordo dos EUA com o Irão

Israel está fora do acordo de cessar-fogo, anunciado pelo Estados Unidos e Irão no domingo. Apesar de um dos 14 pontos do acordo incluir o fim dos ataques israelitas no Líbano, segundo o primeiro-ministro do Paquistão, o entendimento do governo de Benjamin Netanyahu é outro. "O acordo de Trump não nos vincula. Israel não está subordinado aos Estados Unidos, e nós somos um Estado independente e soberano", escreveu o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir nas redes sociais. Ao final da noite de domingo, Washington e Terrão anunciaram um memorando de entendimento para um cessar-fogo — que deverá ser assinado sexta-feira em Genebra, Suíça, e tem sido mediado pelo Paquistão — pondo fim ao conflito que dura há quase quatro meses. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqu

Pouco se sabe do acordo — a agência iraniana Mehr avançou alguns detalhes —, mas Shehbaz Sharif, primeiro-ministro paquistanês, falou expressamente de Beirute: "Ambos os lados declararam o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano."

"Estado de Israel não é uma república das bananas" O ministro Ben Gvir escreve que a "responsabilidade histórica" do Governo é garantir a segurança dos judeus na Terra de Israel e que Netanyahu não deve ceder à comunidade internacional. "Sempre que cedemos à pressão internacional à custa da segurança de Israel, pagámos um preço de sangue com juros. Foi assim nos Acordos de Oslo, foi assim no acordo no Líbano em 2006 e foi assim durante todo o período de contenção em Gaza, que acabou por explodir contra nós", escreveu na rede social X. Em seguida, e numa altura em que Donald Trump já assumiu publicamente ter perdido a paciência com Netanyahu, o ministro da Segurança Nacional frisa que Israel não tem de se submeter aos desejos da Casa Branca. "Importa sublinhar: gostamos dos Estados Unidos e estamos profundamente gratos ao Presidente Trump. No entanto, o Estado de Israel não é uma república das bananas", acrescenta na mesma publicação.