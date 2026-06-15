Reino Unido vai banir acesso a redes sociais a menores de 16 anos

O Reino Unido vai banir o acesso às redes sociais a menores de 16 anos, num anúncio feito esta segunda-feira.

Numa publicação feita esta segunda-feira, o primeiro-ministro britânico diz que quer "devolver a infância às crianças", realçando que os mais novos têm de se descobrir "num mundo em que a tecnologia se intromete em cada momento das suas vidas".

"A respostas dos pais têm sido claras. Milhares de pais dizem que os filhos estão viciados nas redes sociais. Pode ferir a sua saúde mental", sublinha.

Keir Starmer fala "num grande passo" para o Reino Unido, que "não será fácil" implementar, mas é uma decisão que não tomada de ânimo leve.

"As redes sociais estão a tornar as nossas crianças infelizes e inseguras. Como primeiro-ministro, não posso permitir que isso aconteça", reiterou.