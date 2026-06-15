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Reino Unido vai banir acesso a redes sociais a menores de 16 anos

15 jun, 2026 - 09:54 • João Malheiro

Primeiro-ministro do Reino Unido diz que quer "devolver a infância às crianças".

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O Reino Unido vai banir o acesso às redes sociais a menores de 16 anos, num anúncio feito esta segunda-feira.

Numa publicação feita esta segunda-feira, o primeiro-ministro britânico diz que quer "devolver a infância às crianças", realçando que os mais novos têm de se descobrir "num mundo em que a tecnologia se intromete em cada momento das suas vidas".

"A respostas dos pais têm sido claras. Milhares de pais dizem que os filhos estão viciados nas redes sociais. Pode ferir a sua saúde mental", sublinha.

Keir Starmer fala "num grande passo" para o Reino Unido, que "não será fácil" implementar, mas é uma decisão que não tomada de ânimo leve.

"As redes sociais estão a tornar as nossas crianças infelizes e inseguras. Como primeiro-ministro, não posso permitir que isso aconteça", reiterou.

A medida engloba plataformas como Youtube, Facebook, Instagram e X (antigo Twitter). No entanto, plataformas de chat como o WhatsApp e o Signal não vão ser abrangidas pela medida.

A Austrália foi o primeiro país a avançar com uma medida semelhante, banindo menores de 16 anos de aceder às redes sociais.

Na Europa, a Eslovénia, o Reino Unido, a Áustria e a Espanha estão a preparar legislação para impor este tipo de restrição.

Em Portugal, o Parlamento aprovou em fevereiro, na generalidade, um diploma do PSD que proíbe o acesso livre dos jovens às redes sociais e outras plataformas.

Para além da Austrália, outros países estão a tomar ou anunciaram medidas para restringir o acesso dos jovens às redes sociais, como França e Grécia e a Comissão Europeia está a analisar formas de para coordenar a ação nestas matérias.

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