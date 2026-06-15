Ucraniano culpado de incendiar casa do primeiro-ministro britânico

Um cidadão ucraniano foi considerado culpado esta segunda-feira de ter levado a cabo ataques incendiários contra propriedades do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em maio do ano passado, alegadamente a mando de uma figura misteriosa que conhecia apenas pelo nome de "EL Money".

Roman Lavrynovych, de 22 anos, foi considerado culpado no Tribunal Criminal Central de Londres (Old Bailey) de dois crimes de incêndio posto por negligência quanto ao risco de colocar vidas em perigo.



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Lavrynovych e o cidadão romeno Stanislav Carpiuc, de 27 anos, nascido na Ucrânia, foram ainda condenados por conspiração para cometer fogo posto.

Um terceiro arguido, o ucraniano Petro Pochynok, de 35 anos, foi absolvido da mesma acusação, enquanto Lavrynovych foi ilibado da acusação mais grave de incêndio posto com intenção de pôr vidas em risco.

A leitura da sentença está marcada para sexta-feira.

Ao longo de cinco dias, em maio passado, a polícia foi chamada a intervir em incêndios que atingiram uma casa no norte de Londres ligada a Starmer, outra propriedade nas proximidades onde o atual primeiro-ministro viveu anteriormente e onde ainda residia a sua cunhada, bem como um automóvel Toyota que também tinha pertencido ao líder britânico.



Uma investigação da BBC apurou que os crimes foram alegadamente encomendados por um jovem diplomata russo.

"EL Money" será Evgeny Lyukshin, de 23 anos, próximo das altas esferas de poder na Rússia e filho de um alto funcionário do Estado.

