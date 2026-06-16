Ataque com drones incendeia refinaria de combustíveis em Moscovo

As autoridades ucranianas anunciaram esta terça-feira ter atacado uma importante refinaria de combustíveis de Moscovo, que de manhã estava em chamas, segundo entidades locais, embora sem provocar vítimas.

O autarca da capital russa, Sergei Sobyanin, afirmou nas redes sociais que “um dos drones danificou uma instalação na refinaria de Moscovo”.

“Não há vítimas. Equipas de emergência estão a trabalhar no local”, continuou, sem fornecer mais informações.

Segundo a agência de notícias russa Interfax citando autoridades moscovitas, as chamas foram controladas e “não há risco de o fogo se alastrar”.

Sobyanin também declarou que foram abatidos nas últimas horas 58 drones lançados pela Ucrânia contra aquela cidade russa, enquanto o ministério da Defesa da Rússia anunciou que foram intercetados 172 drones em várias regiões do país, no mar de Azov, no mar Negro e na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

“Moscovo sob ataque. Uma refinaria de Moscovo está em chamas”, escrevera antes, também numa plataforma digital, o oficial militar ucraniano Andriy Kovalenko.

Kovalenko publicou um vídeo de um canal russo no Telegram mostrando a infraestrutura atacada em chamas, acrescentando que os danos provocados vão forçar a refinaria a fechar ou, pelo menos, reduzir suas operações.

Ainda segundo a mesma fonte, a refinaria atingida processa aproximadamente 11 milhões de toneladas de petróleo anualmente e fornece quase 40% da procura de gasolina em Moscovo e metade da procura de gasóleo.