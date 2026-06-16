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Fragata russa dispara tiros de aviso no Canal da Mancha

16 jun, 2026 - 18:37 • Ricardo Vieira, com Reuters

Iate com bandeira britânica alterou a rota e afastou-se após a fragata “Almirante Grigorovich” ter efetuado disparos de advertência, indica o Ministério da Defesa da Rússia.

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Um navio de guerra russo disparou tiros de aviso contra um iate de bandeira britânica no Canal da Mancha, informou esta terça-feira o Ministério da Defesa da Rússia.

Ninguém ficou ferido neste incidente registado entre a ilha de Wight e a Normandia, por volta do meio-dia.

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O iate aproximava-se numa trajetória considerada perigosa, de acordo com as autoridades de Moscovo.

Segundo o Ministério da Defesa russo, o iate alterou a rota e afastou-se após a fragata “Almirante Grigorovich” ter efetuado disparos de advertência, na sequência de várias tentativas falhadas de estabelecer contacto por rádio.

Os marinheiros russos atuaram no "estrito respeito" do regulamento marítimo internacional, indicam as autoridades de Moscovo.

O Ministério da Defesa do Reino Unido declarou que está a investigar relatos de um incidente ocorrido no Canal da Mancha, próximo das águas territoriais britânicas.

De acordo com a BBC, a embarcação à vela aproximou-se da fragata russa numa altura de nevoeiro, depois de ter zarpado do Reino Unido.

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