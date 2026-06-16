Índia restringe acesso à rede social Telegram para evitar fugas durante exames

O Governo indiano ordenou esta terça-feira a restrição à rede social Telegram por mais de uma semana, alegadamente para evitar fugas de informação e fraudes durante o novo exame nacional de admissão às faculdades de medicina, disseram fontes oficiais.

A Agência Nacional de Testes (NTA) indicou que a restrição, emitida pelo Ministério da Eletrónica e Tecnologia da Informação, visa travar “grupos organizados” que burlam os estudantes, extorquindo grandes quantias de dinheiro ao oferecerem exames falsos como se fossem os oficiais.

A decisão surge após semanas de indignação nacional contra o Governo, que a oposição e os sindicatos de estudantes acusam de não garantir a transparência dos exames.

O Telegram estava operacional no país pelo menos até às 12h30, horário local (08h00 em Lisboa). Não é claro como o Governo vai implementar a nova restrição.

A intervenção do Governo indiano, que consiste em várias orientações, vai bloquear o acesso à rede social em todo o país até 21 de junho, um dia após a prova, e restringir algumas das suas funcionalidades até 30 de junho.

A crise no setor da educação e da juventude eclodiu em maio, quando o Governo central foi obrigado a cancelar o exame NEET (de admissão a Medicina) original, no qual já tinham participado mais de dois milhões de pessoas, após a confirmação de que as respostas verdadeiras estavam a ser vendidas por cerca de 10.000 dólares (cerca de 8.600 euros).

O Departamento Central de Investigação (CBI) do país afirma ter descoberto até 180 mil dólares em transações fraudulentas e está a conduzir uma investigação criminal para proteger a integridade de um dos exames mais importantes do país.