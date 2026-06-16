- Noticiário das 17h
- 16 jun, 2026
-
Crime
Polónia investiga morte de artista russo que era crítico de Putin
16 jun, 2026 - 17:17 • Ana Kotowicz com Reuters
As autoridades polacas detiveram os dois suspeitos do ataque, ambos bielorrussos. Foram disparados cinco tiros contra o artista russo, incluindo um na cabeça.
A Procuradoria-Geral da Polónia abriu uma investigação ao homicídio de Semyon Skrepetski, nome artístico de Robert Kuzovkov, um perfomer russo, crítico de Vladimir Putin.
A decisão foi tomada um dia depois de Skrepetski ter sido assassinado. O homicídio aconteceu na madrugada de segunda-feira na cidade de Biała Podlaska. A vítima foi baleada quando saía de casa.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Foram disparados cinco tiros contra o artista russo, incluindo um na cabeça, avançou Marcin Kozak, porta-voz da procuradoria distrital de Lublin, em conferência de imprensa.
Dois cidadãos bielorrussos foram detidos, mas não foram formalmente acusados.
"Se alguém se aproxima de uma pessoa na rua e dispara, tudo indica que a intenção era matar. No entanto, ainda não sabemos os motivos do agressor", disse um porta-voz da polícia ao canal de televisão polaco TVN24.
Skrepetski, autor de cartoons satíricos, em que muitas vezes representava o Presidente russo, vivia na Polónia desde 2021. Chegou a participar em manifestações e performances em Berlim, Alemanha, para chamar a atenção para aquilo que chamava de crimes de guerra russos na Ucrânia, três dias antes de morrer.
Segundo o portal noticioso Meduza, o artista participou numa ação de protesto exibindo uma caricatura em estilo iconográfico de Josef Staline e de Putin.
Na conferência de imprensa, Kozak identificou a vítima apenas como Robert K., e detalhou que o russo desenvolvia atividade artística através da qual expressava críticas às políticas da Federação Russa.
Jacek Dobrzyński, porta-voz do ministro responsável pelos serviços especiais da Polónia, afirmou à Reuters que a Agência de Segurança Interna tem estado a cooperar estreitamente com a polícia e os procuradores na investigação.
- Noticiário das 17h
- 16 jun, 2026
-