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Putin convoca eleições na Rússia para 20 de setembro

16 jun, 2026 - 12:13 • Lusa

As intenções de voto na força política que governa caíram para menos de 30% nos últimos meses, próxima de mínimos históricos de 26,4%, em agosto de 2021.

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O presidente russo, Vladimir Putin, convocou esta terça-feira eleições legislativas na Rússia para o dia 20 de setembro, quando as sondagens têm revelado uma tendência de queda da sua popularidade e do partido do governo.

Putin, que foi reeleito em 2024 para mais um mandato de seis anos, assinou o decreto, de acordo com o portal de informações jurídicas do estado russo.

As intenções de voto na força política que governa caíram para menos de 30% nos últimos meses, próxima de mínimos históricos de 26,4%, em agosto de 2021.

Segundo os estudos de opinião, os principais motivos citados pelos eleitores são a guerra contra a Ucrânia e consequentes ataques inimigos com drones, além do aumento do custo de vida e dos bloqueios da Internet e redes sociais.

Ao mesmo tempo, os partidos da oposição têm ganhado aderentes, precisamente por se mostrarem contra certas medidas adotadas pela liderança da Federação Russa.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, publicou esta semana uma mensagem estimando que o partido do poder na Rússia contava com apenas 22% de intenções de voto, face aos quase 50% obtidos nas legislativas de 2021.

Por norma, a força política que domina o regime de Putin beneficia da baixa participação eleitoral, especialmente nas grandes cidades, mas vários analistas vaticinam que será quase impossível a renovação da sua maioria, a menos que as autoridades manipulem os resultados das eleições.

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