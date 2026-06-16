"Sem mim, não havia Israel." Trump envia recados para Netanyahu e Irão

Teerão nunca será autorizado a desenvolver uma arma nuclear. Essa parte é "inequívoca" no acordo de cessar-fogo, garantiu o Presidente norte-americano esta terça-feira. O que não é tão evidente para Donald Trump é que Israel esteja a ter sucesso na luta contra o Hezbollah no Líbano. “Sugeri a Israel que deixasse a Síria tratar do Hezbollah porque, para ser sincero, penso que fariam um trabalho melhor.” Donald Trump falava à margem da cimeira do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, com presença da União Europeia) que decorre na cidade francesa Evian-les-Bains. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Questionado sobre se o cessar-fogo pode sobreviver se Israel continuar a atacar o Líbano, Trump disse que sim. “Considero que essa é uma guerra menor. O Irão é o grande problema, mas temos aquele pequeno foco de atenção que constantemente ressurge, que é o Hezbollah”, disse aos jornalistas. Ao final da noite de domingo, Washington e Terrão anunciaram um memorando de entendimento para um cessar-fogo — que deverá ser assinado sexta-feira em Genebra, Suíça. No entanto, vários membros do Governo de Israel têm dito que Telavive está fora do acordo.

O próprio Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, disse na segunda-feira à noite que pretende manter tropas na zona tampão com o Líbano "durante o tempo que for necessário".