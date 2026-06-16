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Sismo de magnitude 6,7 provoca estragos no centro da Indonésia

16 jun, 2026 - 09:59 • Lusa

As imagens da zona mostraram estruturas bastante danificadas, com telhados parcialmente danificados, paredes destruídas e destroços espalhados pelas ruas, não havendo para já informações sobre vítimas.

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Um sismo de magnitude 6,7 atingiu esta terça-feira parte da ilha de Sulawesi, no centro da Indonésia, causando danos dispersos e assustando os residentes de uma cidade devastada por um sismo e tsunami há oito anos.

O forte sismo fez com que as pessoas fugissem para zonas abertas em Palu e arredores, uma cidade com cerca de 400 mil habitantes e capital da província de Sulawesi Central.

As imagens da zona mostraram estruturas bastante danificadas, com telhados parcialmente danificados, paredes destruídas e destroços espalhados pelas ruas, não havendo para já informações sobre vítimas.

O epicentro do sismo inicial foi registado a 43 quilómetros a leste-sudeste de Palu e o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que a profundidade foi de cerca de 10 quilómetros.

Seguiram-se vários tremores secundários, sendo o mais forte de magnitude 5,2.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia afirmou que não há perigo de tsunami, mas alertou para a possibilidade de ocorrerem mais tremores de terra.

A Indonésia é atravessada por diversas falhas sísmicas, sendo comuns os sismos e as atividades vulcânicas.

Em 2018, um sismo de magnitude 7,5 devastou Palu, provocando um tsunami de três metros de altura, causando mais de quatro mil mortos.

Em janeiro de 2021, um sismo de magnitude 6,2 perto da cidade de Mamuju, na ilha de Sulawesi, fez pelo menos 100 mortos, com milhares a dormir

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