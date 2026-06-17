Costa inicia contactos diplomáticos com a Rússia

O gabinete do presidente do Conselho Europeu, António Costa, manteve nas últimas semanas “breves contactos a nível diplomático” com a Rússia, revelou esta quarta-feira uma fonte da União Europeia citada pela agência Reuters.

O objetivo destes contactos é “abrir canais de comunicação”, mas “nada foi discutido em termos substantivos”, afirmou a mesma fonte, que falou sob condição de anonimato. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Em qualquer cenário futuro, a União Europeia tem interesses específicos que terão de ser defendidos. Por isso, é importante ter canais diplomáticos estabelecidos com a Rússia.” A mesma fonte sublinha que “a União Europeia não é mediadora” e “apoia a Ucrânia nos seus esforços para alcançar uma paz justa e duradoura”.

Nas últimas semanas, os líderes europeus intensificaram as discussões sobre a possibilidade de conversações diretas com a Rússia relativamente à guerra na Ucrânia e a questões mais amplas de segurança, após anos de isolamento diplomático de Moscovo. No entanto, ainda não foi alcançada uma posição comum e alguns países manifestaram reservas quanto ao envolvimento em negociações com Moscovo. Até ao momento, os Estados Unidos têm liderado os esforços diplomáticos para alcançar um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Alguns dirigentes europeus também se têm oposto às tentativas do Reino Unido, da França e da Alemanha — o chamado grupo E3 — de assumirem a liderança diplomática europeia em qualquer diálogo com Moscovo. A primeira-ministra italiana voltou esta quarta-feira a defender a nomeação de um único enviado da União Europeia para gerir os contactos com a Rússia sobre a Ucrânia. Giorgia Meloni sugeriu que essa personalidade não deveria ser oriunda de um dos grandes países europeus.