Donald Trump: Acordo com o Irão evitou "catástrofe económica"

O acordo provisório alcançado com o Irão evitou uma "catástrofe económica" global, admitiu esta quarta-feira o Presidente dos Estados Unidos, no encerramento da cimeira do G7, em França.

“A única coisa que eu não queria ver era uma catástrofe económica. Se isto tivesse continuado, isso poderia ter acontecido”, afirmou Donald Trump, em conferência de imprensa.



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Donald Trump afirmou que o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz aumentou significativamente desde o anúncio da trégua, há três dias.

O líder norte-americano espera este momento de acalmia nas relações entre EUA e Irão possa representar o início de um processo de paz mais amplo no Médio Oriente.

Também fez questão de agradecer ao Presidente chinês, Xi Jinping, e ao Presidente russo, Vladimir Putin, por terem mantido uma posição “neutra” durante o conflito, considerando que ambos não impediram os seus esforços para limitar as ambições nucleares de Teerão.