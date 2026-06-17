- Noticiário das 17h
- 17 jun, 2026
-
Cimeira do G7
Donald Trump: Acordo com o Irão evitou "catástrofe económica"
17 jun, 2026 - 20:30 • Ricardo Vieira, com Reuters
Presidente norte-americana ameaça bombardear o Irão "sem piedade" se o memorando de entendimento não for respeitado.
O acordo provisório alcançado com o Irão evitou uma "catástrofe económica" global, admitiu esta quarta-feira o Presidente dos Estados Unidos, no encerramento da cimeira do G7, em França.
“A única coisa que eu não queria ver era uma catástrofe económica. Se isto tivesse continuado, isso poderia ter acontecido”, afirmou Donald Trump, em conferência de imprensa.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Donald Trump afirmou que o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz aumentou significativamente desde o anúncio da trégua, há três dias.
O líder norte-americano espera este momento de acalmia nas relações entre EUA e Irão possa representar o início de um processo de paz mais amplo no Médio Oriente.
Também fez questão de agradecer ao Presidente chinês, Xi Jinping, e ao Presidente russo, Vladimir Putin, por terem mantido uma posição “neutra” durante o conflito, considerando que ambos não impediram os seus esforços para limitar as ambições nucleares de Teerão.
Papa volta a saudar acordo entre Irão e Estados Unidos e apela à paz na Ucrânia
Leão XIV considera entendimento entre Washington e(...)
“Vamos bombardeá-los sem piedade se violarem o acordo"
No encerramento da cimeira do G7, Donald Trump avisa que poderá ordenar novos ataques caso o regime de Teerão não cumpra os compromissos assumidos.
“Vamos bombardeá-los sem piedade [ao Irão] se violarem o acordo. Não quero que isso aconteça. Quero que respeitem o acordo”, declarou Trump, acrescentando que os iranianos são “pessoas inteligentes”.
Estas palavras foram proferidas horas antes de o Presidente norte-americano ter afirmado: “Se eu não gostar do que vir, se eles [o Irão] não se comportarem, voltaremos imediatamente a lançar bombas diretamente sobre as suas cabeças, está bem?”
Em declarações aos jornalistas, um alto responsável norte-americano leu o texto do memorando de entendimento assinado com Teerão, mas sublinhou que ambas as partes continuam a poder abandonar o processo até ser alcançado um acordo juridicamente vinculativo.
O projeto de acordo, composto por 14 pontos e cujo conteúdo já circulava amplamente antes da sua divulgação oficial, prolonga por mais 60 dias o cessar-fogo anunciado em abril, permitindo que as duas partes negoceiem uma trégua permanente.
- Noticiário das 17h
- 17 jun, 2026
-
- Papa volta a saudar acordo entre Irão e Estados Unidos e apela à paz na Ucrânia
- Petróleo desce para 78 dólares, o valor mais baixo em três meses
- Papa espera que guerra EUA vs. Irão "tenha realmente terminado"
- "Sem mim, não havia Israel." Trump envia recados para Netanyahu e Irão
- Acordo de Paz: Governo português elogia, mas assume que o Líbano é a "fragilidade" da negociação
- Papa volta a saudar acordo entre Irão e Estados Unidos e apela à paz na Ucrânia
- Petróleo desce para 78 dólares, o valor mais baixo em três meses
- Papa espera que guerra EUA vs. Irão "tenha realmente terminado"
- "Sem mim, não havia Israel." Trump envia recados para Netanyahu e Irão
- Acordo de Paz: Governo português elogia, mas assume que o Líbano é a "fragilidade" da negociação