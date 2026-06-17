E, de repente, "vimos um navio de guerra". Britânicos recordam encontro com fragata russa

"Estávamos simplesmente no nosso rumo, na nossa vida. O navio estava obviamente consciente de quem nós éramos .” Alan Kelvey garante que não havia sequer perigo de colisão. “Não, absolutamente não. Eu via-o ao longe. Estava simplesmente a seguir o meu rumo. E, sendo um veleiro em navegação à vela, tenho prioridade. Ele não apresentava nada que indicasse que estivesse em dificuldades.”

O AIS — Sistema de Identificação Automática é uma espécie de farol digital: permite partilhar, em tempo real, nome, posição, velocidade, rumo e destino com outras embarcações.

“Estávamos a navegar tranquilamente quando nos deparámos com um navio de guerra, ali parado no meio do Canal da Mancha, sem fazer grande coisa”, contou Alan Kelvey ao The Telegraph . “Na altura, não sabíamos que tipo de navio de guerra era. Sem bandeiras nem nada, sem AIS.”

Jane e Alan Kelvey navegam "tranquilamente" no Canal da Mancha, em águas internacionais. Tinham partido às 4 horas da manhã do condado de Hampshire, no Reino Unido, com destino a França. O dia estava limpo, sem nevoeiro, e o casal de reformados navegava à vela. De repente, veem um navio de guerra russo. Em menos de nada, estavam a ser disparados tiros de aviso da fragata Almirante Grigorovich.

Cinco avisos de buzina

Na terça-feira, o Ministério da Defesa da Rússia informou que a fragata Almirante Grigorovich disparou tiros de aviso contra um iate de bandeira britânica no Canal da Mancha, por volta do meio-dia. E alegou que a embarcação se aproximava numa trajetória considerada perigosa.

Depois disso, segundo as autoridades russas, o iate alterou a rota e afastou-se. Os tiros terão sido disparados, alega o ministério russo, depois de várias tentativas falhadas de estabelecer contacto por rádio e depois de lançar sinais luminosos de advertência. Tudo no "estrito respeito" do regulamento marítimo internacional.

Alan Kelvey conta uma história diferente. “Estão a tentar encerrar a história, dizendo que havia nevoeiro e que estavam a lançar sinalizadores. Isso é mentira. Não vimos quaisquer sinalizadores. Normalmente fazem-se ouvir e vêem-se. Não foi um problema de nevoeiro. Víamos o navio com clareza. Ele também nos via claramente.”

Jane confirma a versão do marido e recorda, em declarações à BBC, que primeiro ouviram os toques de buzina.

“O navio de guerra emitiu cinco toques de buzina, o que significa: ‘Viram-nos?’”, contou a britânica. "Viramos imediatamente dois graus para bombordo para que percebessem que tínhamos alterado deliberadamente o rumo, mostrando que os tínhamos visto. Cerca de um minuto depois, voltaram a emitir cinco toques de buzina, imediatamente seguidos de quatro ou cinco disparos de armas ligeiras.”

Jane Kelvey conta que os tiros não foram dirigidos à sua embarcação, mas que foram disparos de advertência para o ar.

Depois disto, recorda que usaram o motor da embarcação para alterar o rumo do iate em 90 graus para bombordo.

O incidente aconteceu depois de no domingo, 14 de junho, as forças armadas britânicas terem intercetado um petroleiro russo que atravessava o Canal da Mancha. O Ministério da Defesa britânico precisou que o Smyrtos faz parte da frota fantasma de 700 navios que a Rússia usa para exportar 75% do seu petróleo e derivados.