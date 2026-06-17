- Noticiário das 15h
- 17 jun, 2026
-
Canal da Mancha
E, de repente, "vimos um navio de guerra". Britânicos recordam encontro com fragata russa
17 jun, 2026 - 14:28 • Ana Kotowicz
“Estávamos a navegar tranquilamente quando nos deparámos com um navio de guerra, ali parado no meio do Canal da Mancha, sem fazer grande coisa”, contou Alan Kelvey.
Jane e Alan Kelvey navegam "tranquilamente" no Canal da Mancha, em águas internacionais. Tinham partido às 4 horas da manhã do condado de Hampshire, no Reino Unido, com destino a França. O dia estava limpo, sem nevoeiro, e o casal de reformados navegava à vela. De repente, veem um navio de guerra russo. Em menos de nada, estavam a ser disparados tiros de aviso da fragata Almirante Grigorovich.
“Estávamos a navegar tranquilamente quando nos deparámos com um navio de guerra, ali parado no meio do Canal da Mancha, sem fazer grande coisa”, contou Alan Kelvey ao The Telegraph. “Na altura, não sabíamos que tipo de navio de guerra era. Sem bandeiras nem nada, sem AIS.”
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O AIS — Sistema de Identificação Automática é uma espécie de farol digital: permite partilhar, em tempo real, nome, posição, velocidade, rumo e destino com outras embarcações.
"Estávamos simplesmente no nosso rumo, na nossa vida. O navio estava obviamente consciente de quem nós éramos.” Alan Kelvey garante que não havia sequer perigo de colisão. “Não, absolutamente não. Eu via-o ao longe. Estava simplesmente a seguir o meu rumo. E, sendo um veleiro em navegação à vela, tenho prioridade. Ele não apresentava nada que indicasse que estivesse em dificuldades.”
Reino Unido
Fragata russa dispara tiros de aviso no Canal da Mancha
Iate com bandeira britânica alterou a rota e afast(...)
Cinco avisos de buzina
Na terça-feira, o Ministério da Defesa da Rússia informou que a fragata Almirante Grigorovich disparou tiros de aviso contra um iate de bandeira britânica no Canal da Mancha, por volta do meio-dia. E alegou que a embarcação se aproximava numa trajetória considerada perigosa.
Depois disso, segundo as autoridades russas, o iate alterou a rota e afastou-se. Os tiros terão sido disparados, alega o ministério russo, depois de várias tentativas falhadas de estabelecer contacto por rádio e depois de lançar sinais luminosos de advertência. Tudo no "estrito respeito" do regulamento marítimo internacional.
Alan Kelvey conta uma história diferente. “Estão a tentar encerrar a história, dizendo que havia nevoeiro e que estavam a lançar sinalizadores. Isso é mentira. Não vimos quaisquer sinalizadores. Normalmente fazem-se ouvir e vêem-se. Não foi um problema de nevoeiro. Víamos o navio com clareza. Ele também nos via claramente.”
Jane confirma a versão do marido e recorda, em declarações à BBC, que primeiro ouviram os toques de buzina.
“O navio de guerra emitiu cinco toques de buzina, o que significa: ‘Viram-nos?’”, contou a britânica. "Viramos imediatamente dois graus para bombordo para que percebessem que tínhamos alterado deliberadamente o rumo, mostrando que os tínhamos visto. Cerca de um minuto depois, voltaram a emitir cinco toques de buzina, imediatamente seguidos de quatro ou cinco disparos de armas ligeiras.”
Jane Kelvey conta que os tiros não foram dirigidos à sua embarcação, mas que foram disparos de advertência para o ar.
Depois disto, recorda que usaram o motor da embarcação para alterar o rumo do iate em 90 graus para bombordo.
O incidente aconteceu depois de no domingo, 14 de junho, as forças armadas britânicas terem intercetado um petroleiro russo que atravessava o Canal da Mancha. O Ministério da Defesa britânico precisou que o Smyrtos faz parte da frota fantasma de 700 navios que a Rússia usa para exportar 75% do seu petróleo e derivados.
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