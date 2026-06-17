Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 17 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Canal da Mancha

E, de repente, "vimos um navio de guerra". Britânicos recordam encontro com fragata russa

17 jun, 2026 - 14:28 • Ana Kotowicz

“Estávamos a navegar tranquilamente quando nos deparámos com um navio de guerra, ali parado no meio do Canal da Mancha, sem fazer grande coisa”, contou Alan Kelvey.

A+ / A-

Jane e Alan Kelvey navegam "tranquilamente" no Canal da Mancha, em águas internacionais. Tinham partido às 4 horas da manhã do condado de Hampshire, no Reino Unido, com destino a França. O dia estava limpo, sem nevoeiro, e o casal de reformados navegava à vela. De repente, veem um navio de guerra russo. Em menos de nada, estavam a ser disparados tiros de aviso da fragata Almirante Grigorovich.

“Estávamos a navegar tranquilamente quando nos deparámos com um navio de guerra, ali parado no meio do Canal da Mancha, sem fazer grande coisa”, contou Alan Kelvey ao The Telegraph. “Na altura, não sabíamos que tipo de navio de guerra era. Sem bandeiras nem nada, sem AIS.”

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O AIS — Sistema de Identificação Automática é uma espécie de farol digital: permite partilhar, em tempo real, nome, posição, velocidade, rumo e destino com outras embarcações.

"Estávamos simplesmente no nosso rumo, na nossa vida. O navio estava obviamente consciente de quem nós éramos.” Alan Kelvey garante que não havia sequer perigo de colisão. “Não, absolutamente não. Eu via-o ao longe. Estava simplesmente a seguir o meu rumo. E, sendo um veleiro em navegação à vela, tenho prioridade. Ele não apresentava nada que indicasse que estivesse em dificuldades.”

Fragata russa dispara tiros de aviso no Canal da Mancha

Reino Unido

Fragata russa dispara tiros de aviso no Canal da Mancha

Iate com bandeira britânica alterou a rota e afast(...)

Cinco avisos de buzina

Na terça-feira, o Ministério da Defesa da Rússia informou que a fragata Almirante Grigorovich disparou tiros de aviso contra um iate de bandeira britânica no Canal da Mancha, por volta do meio-dia. E alegou que a embarcação se aproximava numa trajetória considerada perigosa.

Depois disso, segundo as autoridades russas, o iate alterou a rota e afastou-se. Os tiros terão sido disparados, alega o ministério russo, depois de várias tentativas falhadas de estabelecer contacto por rádio e depois de lançar sinais luminosos de advertência. Tudo no "estrito respeito" do regulamento marítimo internacional.

Alan Kelvey conta uma história diferente. “Estão a tentar encerrar a história, dizendo que havia nevoeiro e que estavam a lançar sinalizadores. Isso é mentira. Não vimos quaisquer sinalizadores. Normalmente fazem-se ouvir e vêem-se. Não foi um problema de nevoeiro. Víamos o navio com clareza. Ele também nos via claramente.”

Jane confirma a versão do marido e recorda, em declarações à BBC, que primeiro ouviram os toques de buzina.

“O navio de guerra emitiu cinco toques de buzina, o que significa: ‘Viram-nos?’”, contou a britânica. "Viramos imediatamente dois graus para bombordo para que percebessem que tínhamos alterado deliberadamente o rumo, mostrando que os tínhamos visto. Cerca de um minuto depois, voltaram a emitir cinco toques de buzina, imediatamente seguidos de quatro ou cinco disparos de armas ligeiras.”

Jane Kelvey conta que os tiros não foram dirigidos à sua embarcação, mas que foram disparos de advertência para o ar.

Depois disto, recorda que usaram o motor da embarcação para alterar o rumo do iate em 90 graus para bombordo.

O incidente aconteceu depois de no domingo, 14 de junho, as forças armadas britânicas terem intercetado um petroleiro russo que atravessava o Canal da Mancha. O Ministério da Defesa britânico precisou que o Smyrtos faz parte da frota fantasma de 700 navios que a Rússia usa para exportar 75% do seu petróleo e derivados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 17 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas