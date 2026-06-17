- Noticiário das 1h
- 17 jun, 2026
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Estados Unidos
FBI diz ter travado "ataque planeado" contra evento UFC na Casa Branca
17 jun, 2026 - 00:48 • Reuters, com redação
Plano envolvia o uso de drones carregados com explosivos para encaminhar os participantes para uma saída onde atiradores snipers abririam fogo sobre políticos e outras pessoas em fuga.
O FBI disse na terça-feira ter impedido um ataque planeado ao evento de artes marciais mistas da Ultimate Fighting Championship (UFC), realizado no relvado da Casa Branca durante o fim de semana, tendo detido cinco pessoas, de acordo com documentos judiciais.
O alegado plano envolvia a utilização de drones carregados com explosivos para atingir o lado norte da Casa Branca, com o objetivo de encaminhar os participantes para uma saída onde atiradores furtivos (snipers) pretendiam abrir fogo sobre políticos e outras pessoas em fuga, alegou o FBI nos documentos apresentados em tribunal.
O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, esteve presente no evento, que decorreu sem incidentes no dia do seu 80.º aniversário, juntamente com vários legisladores republicanos séniores, doadores e membros da administração, para assinalar o 250.º aniversário da independência dos EUA.
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Segundo os documentos judiciais, os cinco acusados pareciam seguir teorias da conspiração anti-governamentais e terão sido motivados, em parte, pela indignação com a gestão dos ficheiros de investigação relacionados com o falecido agressor sexual Jeffrey Epstein.
Uma das pessoas acusadas manifestou interesse em atacar legisladores que tinham recebido donativos de campanha de grupos pró-Israel, segundo os documentos.
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“A 10 de junho, o FBI e os nossos parceiros das forças de segurança tomaram conhecimento de uma potencial ameaça ao evento UFC America 250, em Washington, D.C., envolvendo indivíduos fora da Região da Capital Nacional”, afirmou o diretor do FBI, Kash Patel, numa declaração publicada na rede social X (antigo Twitter).
Pelo menos três dos cinco detidos foram acusados de conspiração para cometer homicídio. O grupo enfrenta ainda outras acusações, incluindo conspiração para cometer uma infração contra os EUA e crimes relacionados com armas.
Os suspeitos ainda não apresentaram defesa em tribunal e não estavam imediatamente disponíveis informações sobre os seus advogados.
A Fox News Digital noticiou que o grupo poderia incluir até 23 pessoas.
As autoridades descobriram o alegado plano quando a mãe de um dos suspeitos, Tycen Proper, de 19 anos, contactou a polícia local no estado de Ohio para relatar que o filho tinha feito várias compras de armas e estava a interagir online com pessoas preocupantes. Mais tarde, Proper admitiu a agentes do FBI que tinha conhecimento de um "ataque planeado" contra o evento da UFC, segundo uma declaração juramentada do FBI.
Trump, presente na cimeira do G7 em Evian, França, afirmou não ter ouvido falar do alegado plano de ataque.
O vice-presidente norte-americano, JD Vance, afirmou que as autoridades estavam a investigar as redes clandestinas que poderiam estar a impulsionar este tipo de violência.
“Vinte e três pessoas não chegam ao ponto de cometer um atentado terrorista em massa em Washington, D.C., sem financiamento significativo e sem uma coordenação séria”, afirmou Vance numa entrevista à Fox News.
“Isto não são apenas alguns indivíduos a fazer coisas loucas; trata-se de uma conspiração terrorista coordenada e planeada”, acrescentou.
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