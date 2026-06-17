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Jeremy Clarkson revela que tem cancro da próstata agressivo

17 jun, 2026 - 11:04 • Ana Kotowicz

Antigo apresentador do Top Gear, que também é agricultor, revelou estar doente na televisão, na sua série documental Clarkson’s Farm.

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“Tenho cancro.” Foi nos momentos finais da sua série documental (Amazon Prime), que o icónico apresentador de Top Gear revelou estar doente. “Fiz exames médicos, lembram-se, em maio? Desapareci durante uns dias há pouco tempo, fiz uma biópsia e é cancro. E é agressivo”, revelou Jeremy Clarkson, de 66 anos.

O momento foi transmitido na mais recente temporada de Clarkson’s Farm — o antigo apresentador também é agricultor — durante uma conversa com dois amigos, Kaleb Cooper, gestor da sua exploração agrícola, e Charlie Ireland, o seu agente fundiário.

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Clarkson explicou tratar-se de um cancro da próstata, mas disse que a doença foi detetada muito cedo. “Se eu não tivesse ido fazer exames e eles não tivessem detetado o problema atempadamente, esta poderia muito bem ter sido a minha última colheita."

Assim, acredita que uma vez que o cancro foi descoberto cedo "há toda a esperança de continuar a fazer colheitas nesta quinta durante muitos, muitos anos.”

Continuando a relatar aos amigos os pormenores do que passou, Clarkson revelou ainda que parte da sua próstata foi removida. “A próstata, 10% dela está comprometida. Os 10% onde está o cancro.”

Tratamento não correu exatamente como previsto

Já depois desta conversa, no final do último episódio da temporada, Clarkson é filmado numa cama de hospital. “Começámos a quinta temporada numa cama de hospital [depois de um problema cardíaco] e aqui estamos no final da quinta temporada: estou novamente numa cama de hospital. Digamos que parte do tratamento não correu exatamente como previsto. Provavelmente vou ficar aqui mais algum tempo.”

Nas redes sociais, Clarkson já tinha deixado um alerta: os últimos episódios do programa — que é normalmente bucólico — não seriam fáceis de ver. A sexta temporada está suspensa, devido às suas condições de saúde.

“O que queria dizer é que, se tudo correr bem, vejo-vos na sexta temporada. E, se não correr, não vos verei. Cuidem-se”, disse Jeremy Clarkson a encerrar a temporada.

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