Meloni defende nomeação de negociador europeu para falar com a Rússia

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, defendeu esta quarta-feira a nomeação de um negociador europeu para contactos com a Rússia no âmbito dos esforços para acabar com a guerra na Ucrânia.



No encerramento da Cimeira do G7, em França, Giorgia Meloni argumentou que a proliferação de grupos diplomáticos na União Europeia pode gerar confusão.

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Por isso, a chefe do Governo de Roma considera importante eleger um responsável para os contactos diplomáticos com a Rússia de Vladimir Putin.

Giorgia Meloni defende que o negociador não deve ser uma figura de um dos grandes países europeus.

“Seria muito difícil indicar alguém de um dos maiores países europeus”, declarou aos jornalistas.

“Creio que a escolha de um desses candidatos dificultaria a obtenção de um acordo, pelo que olharia antes para os países de média dimensão da União Europeia”, sublinhou.

Costa inicia contactos com Moscovo

O gabinete do presidente do Conselho Europeu, António Costa, manteve nas últimas semanas “breves contactos a nível diplomático” com a Rússia, revelou esta quarta-feira uma fonte da União Europeia citada pela agência Reuters.



O objetivo destes contactos é “abrir canais de comunicação”, mas “nada foi discutido em termos substantivos”, afirmou a mesma fonte, que falou sob condição de anonimato.

“Em qualquer cenário futuro, a União Europeia tem interesses específicos que terão de ser defendidos. Por isso, é importante ter canais diplomáticos estabelecidos com a Rússia.”

A mesma fonte sublinha que “a União Europeia não é mediadora” e “apoia a Ucrânia nos seus esforços para alcançar uma paz justa e duradoura”.