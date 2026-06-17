Rutte: NATO 3.0 precisa de mais dinheiro, armas, e indústria

É preciso mais de tudo para chegar à NATO 3.0: dinheiro, armas, e indústria. E, claro, mais Europa na Aliança Atlântica. Esta é a expectativa do secretário-geral da NATO que, esta quarta-feira, afirmou que a aliança depende demasiado dos Estados Unidos. Assim, é altura de Europa e Canadá assumirem novos papéis e responsabilidades.

"Historicamente, este modelo dependia excessivamente dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos ajustaram as contribuições que tinham assumido e outros aliados reforçaram os seus contributos. Isto é justo. Torna-nos mais fortes. E é precisamente disso que trata a NATO 3.0: uma Europa mais forte numa NATO mais forte."

Rutte falava na sede da NATO, em Bruxelas, na véspera da reunião dos ministros de Defesa, a última antes da cimeira em Ancara, em julho.

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A expressão já tinha sido usada em fevereiro, durante um encontro dos ministros da NATO, pelo subsecretário de Guerra dos EUA, Eldridge Colby. "O que é necessário é uma NATO 3.0", disse na altura, explicando que isso exigiria um esforço muito maior por parte dos aliados dos Estados Unidos.



Durante a sua intervenção, Rutte dirigiu ainda elogios a Donald Trump e ao acordo de cessar-fogo que o Presidente norte-americano conseguiu alcançar com o Irão. De resto, negou que haja qualquer quebra de entendimento entre os aliados ou que os norte-americanos estejam de saída da aliança.

O secretário-geral disse mesmo que os demais estados estão prontos para reforçar o investimento em defesa e que "os aliados europeus e o Canadá estão preparados, disponíveis e são capazes de fazer mais".

Europa e Canadá têm de fazer mais

"É essencial que a Europa e o Canadá façam mais no domínio convencional, reconhecendo que os Estados Unidos têm obrigações à escala global que precisam de cumprir", argumentou Rutte, explicando que com esta mudança de posição também os norte-americanos ajustaram os seus compromissos no âmbito do Modelo de Forças da NATO.

E isto, acrescentou, nada tem a ver com a localização atual das forças e dos meios militares, mas antes com "a definição de quem faria o quê caso os planos de defesa fossem ativados".

Na reunião de quinta-feira, os aliados irão exatamente demonstrar os progressos realizados naquilo que Rutte chamou de construção de uma Europa mais forte. "Precisamos de mais forças, mais recursos e de uma base industrial muito mais robusta. Isso implica aumentos constantes do investimento em defesa e uma partilha mais justa das responsabilidades pela nossa segurança coletiva."

Aumentos no investimento em Defesa são claros

Rutte fez ainda um apanhado dos avanços em investimento em Defesa. "Os números são claros. Em 2025 assistimos a um aumento massivo do investimento em defesa, com os aliados europeus e o Canadá a aumentarem os seus investimentos centrais em defesa em mais de 90 mil milhões de dólares. Trata-se de um valor impressionante, correspondente a um aumento de quase 20% num único ano."

Graças a estes investimento, os aliados europeus e o Canadá estão mais capacitados e assumem uma maior responsabilidade na aliança, argumentou Rutte. "Isso inclui a ocupação de mais cargos de liderança nas estruturas militares da NATO, bem como uma maior contribuição para aquilo de que a Aliança poderá necessitar para dissuadir ameaças em tempo de paz e defender-se em situação de crise ou conflito."

Em seguida, Rutte quis mostrar que a decisão dos Estados Unidos de reduzir as contribuições para o Modelo de Forças da NATO pode ser visto como um copo meio cheio. "Em alguns casos, isso foi apresentado como um problema, como se os Estados Unidos estivessem a afastar-se dos seus aliados. Mas essa não é a realidade. Os Estados Unidos deixaram claro que continuam comprometidos com a NATO."

Além disso, garantiu o secretário-geral, "os Estados Unidos também deixaram claro que a sua dissuasão nuclear continua sólida."

Sobre a indústria, Rutte disse que "não é apenas o dinheiro que importa", mas também garantir que "os nossos homens e mulheres dispõem dos meios necessários para nos manterem seguros". Assim, aumentar o investimento em defesa tem de andar de mão dadas com o aumento da produção na indústria de defesa. "E precisamos disso em toda a Aliança, dos dois lados do Atlântico."

Por último, recordou que o ambiente de segurança está a evoluir e a NATO tem de acompanhá-lo, aproveitando o potencial da inovação. "Estamos a trabalhar em estreita colaboração com a indústria para garantir que a oferta acompanha a procura, assegurando que esta Aliança mantém a sua vantagem tecnológica."

Apoia à Ucrânia é uma prioridade

Mark Rutte não terminou sem falar na Ucrânia, lembrando que a guerra da Rússia já vai no seu quinto ano e "continuar a apoiar a Ucrânia permanece uma prioridade".

"A Ucrânia está a demonstrar que a máquina de guerra russa não é imparável e está a alterar a dinâmica no campo de batalha", defendeu o secretário-geral da NATO, dizendo que mesmo depois de os aliados já terem fornecido milhares de milhões em artilharia, munições e ajuda, "é fundamental manter esse apoio para ajudar a Ucrânia a preservar a sua vantagem" — mensagem que levará à reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia.